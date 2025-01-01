SinyallerBölümler
Sinyaller / Golden euromaggot
404

Ne yazık ki, Golden euromaggot sinyali devre dışı ve kullanılamıyor

Sağlayıcı bu sinyali devre dışı bıraktı. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

MSC Gold Stable Pro
Büyüme
551%
Aboneler
17
Haftalar
86
İşlemler
633
Kazanç
79%
Kâr faktörü
2.34
Maks. düşüş
34%
MagicGW audcad L
Büyüme
1 765%
Aboneler
120
Haftalar
53
İşlemler
1651
Kazanç
79%
Kâr faktörü
5.97
Maks. düşüş
33%
NoPain MT5
Büyüme
1 642%
Aboneler
84
Haftalar
216
İşlemler
5537
Kazanç
63%
Kâr faktörü
1.68
Maks. düşüş
21%
Golden Nuggets
Büyüme
913%
Aboneler
65
Haftalar
31
İşlemler
714
Kazanç
79%
Kâr faktörü
3.68
Maks. düşüş
21%
Deux ex machina
Büyüme
5 233%
Aboneler
5
Haftalar
240
İşlemler
1474
Kazanç
75%
Kâr faktörü
1.86
Maks. düşüş
26%
SwissBot Gold Guardian
Büyüme
1 443%
Aboneler
6
Haftalar
160
İşlemler
622
Kazanç
78%
Kâr faktörü
3.44
Maks. düşüş
32%
OnlyUJ
Büyüme
282%
Aboneler
14
Haftalar
75
İşlemler
456
Kazanç
49%
Kâr faktörü
1.39
Maks. düşüş
17%
MSC Gold Invest Pro
Büyüme
553%
Aboneler
24
Haftalar
131
İşlemler
1254
Kazanç
78%
Kâr faktörü
1.63
Maks. düşüş
26%
Daily Gold Sniper
Büyüme
723%
Aboneler
36
Haftalar
47
İşlemler
149
Kazanç
95%
Kâr faktörü
2.31
Maks. düşüş
34%
BreakThrustPro V2
Büyüme
227%
Aboneler
8
Haftalar
62
İşlemler
557
Kazanç
58%
Kâr faktörü
1.46
Maks. düşüş
22%

