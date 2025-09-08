시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Venue parking
Rene Killandi

Venue parking

Rene Killandi
0 리뷰
안정성
18
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 527%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
234
이익 거래:
185 (79.05%)
손실 거래:
49 (20.94%)
최고의 거래:
72.10 EUR
최악의 거래:
-17.69 EUR
총 수익:
733.03 EUR (43 996 pips)
총 손실:
-149.11 EUR (19 481 pips)
연속 최대 이익:
18 (32.79 EUR)
연속 최대 이익:
125.00 EUR (10)
샤프 비율:
0.31
거래 활동:
98.08%
최대 입금량:
85.21%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
19.55
롱(주식매수):
135 (57.69%)
숏(주식차입매도):
99 (42.31%)
수익 요인:
4.92
기대수익:
2.50 EUR
평균 이익:
3.96 EUR
평균 손실:
-3.04 EUR
연속 최대 손실:
3 (-7.76 EUR)
연속 최대 손실:
-29.87 EUR (2)
월별 성장률:
52.34%
연간 예측:
635.02%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
29.87 EUR (3.95%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.31% (29.87 EUR)
자본금별:
71.53% (153.59 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 84
EURAUD 11
GBPCAD 10
EURCHF 10
AUDCAD 10
USDJPY 8
CHFJPY 8
USDCAD 8
NZDCHF 8
EURJPY 7
EURNZD 7
GBPCHF 7
GBPJPY 7
AUDCHF 6
USDCHF 6
CADCHF 6
CADJPY 5
NZDUSD 5
EURGBP 5
NZDJPY 5
GBPNZD 4
EURCAD 3
AUDJPY 2
AUDNZD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 115
EURAUD 9
GBPCAD 29
EURCHF 29
AUDCAD 25
USDJPY 15
CHFJPY 9
USDCAD 37
NZDCHF 52
EURJPY 126
EURNZD 20
GBPCHF 24
GBPJPY 13
AUDCHF 10
USDCHF 23
CADCHF 20
CADJPY 9
NZDUSD 41
EURGBP 13
NZDJPY 20
GBPNZD 6
EURCAD 10
AUDJPY 7
AUDNZD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 3.8K
EURAUD 1.4K
GBPCAD 727
EURCHF 298
AUDCAD 1.4K
USDJPY 2.2K
CHFJPY -1.5K
USDCAD -1.1K
NZDCHF -231
EURJPY 6.1K
EURNZD -136
GBPCHF 1.3K
GBPJPY 1.9K
AUDCHF 876
USDCHF 1.4K
CADCHF 142
CADJPY 1.4K
NZDUSD 555
EURGBP 953
NZDJPY 924
GBPNZD 990
EURCAD -13
AUDJPY 1.1K
AUDNZD -174
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +72.10 EUR
최악의 거래: -18 EUR
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +32.79 EUR
연속 최대 손실: -7.76 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live26"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 5
Exness-Real3
0.21 × 14
ICMarketsSC-Live02
0.29 × 7
ICMarketsSC-Live27
0.39 × 150
ICMarketsSC-Live05
0.50 × 30
ICMarketsSC-Live33
0.76 × 184
OrbexGlobal-Live
0.87 × 61
ICMarketsSC-Live25
0.89 × 736
FusionMarkets-Demo
1.00 × 19
ICMarketsSC-Live24
1.05 × 737
ICMarkets-Live22
1.10 × 39
Exness-Real17
1.15 × 66
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live07
1.26 × 210
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
ICMarketsSC-Live14
1.38 × 356
ICMarketsSC-Live18
1.57 × 89
ICMarketsSC-Live23
1.82 × 225
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
2.13 × 56
ICMarketsSC-Live26
2.19 × 511
47 더...
Scalping Positive-Swap Pairs using ATR & Bollinger Signals.

The strategy is as fast as a snail and as reliable as a truffle — slow, steady, and surprisingly consistent.

Risk Management Guidelines:

  • Do not exceed 0.01 lot per 200 currency units of balance.

  • Withdraw your initial deposit as soon as possible.

  • If you ever see a drawdown above 50%, stop trading. Just take your money and run!

Expected Performance:
If a return sounds too good to be true, it probably is. A realistic expectation is around 20% per month (30% max) under favorable conditions. Anything beyond that is a mirage.

Suggested Cash managementEarn 2, withdraw 1. Repeat weekly.

BTW! This signal is based on a free EA that can be downloaded from MQL4 :) It’s the set file that really matters.

리뷰 없음
2026.01.07 13:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 17:02
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 13:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 15:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 13:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 12:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 12:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 13:55
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 21:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 04:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 01:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 13:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 06:49
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 08:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 03:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.16 23:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.16 22:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 16:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
