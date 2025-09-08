シグナルセクション
Rene Killandi

Venue parking

Rene Killandi
レビュー0件
信頼性
18週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 527%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
234
利益トレード:
185 (79.05%)
損失トレード:
49 (20.94%)
ベストトレード:
72.10 EUR
最悪のトレード:
-17.69 EUR
総利益:
733.03 EUR (43 996 pips)
総損失:
-149.11 EUR (19 481 pips)
最大連続の勝ち:
18 (32.79 EUR)
最大連続利益:
125.00 EUR (10)
シャープレシオ:
0.31
取引アクティビティ:
98.08%
最大入金額:
85.21%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
19.55
長いトレード:
135 (57.69%)
短いトレード:
99 (42.31%)
プロフィットファクター:
4.92
期待されたペイオフ:
2.50 EUR
平均利益:
3.96 EUR
平均損失:
-3.04 EUR
最大連続の負け:
3 (-7.76 EUR)
最大連続損失:
-29.87 EUR (2)
月間成長:
52.34%
年間予想:
635.02%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
29.87 EUR (3.95%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.31% (29.87 EUR)
エクイティによる:
71.53% (153.59 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 84
EURAUD 11
GBPCAD 10
EURCHF 10
AUDCAD 10
USDJPY 8
CHFJPY 8
USDCAD 8
NZDCHF 8
EURJPY 7
EURNZD 7
GBPCHF 7
GBPJPY 7
AUDCHF 6
USDCHF 6
CADCHF 6
CADJPY 5
NZDUSD 5
EURGBP 5
NZDJPY 5
GBPNZD 4
EURCAD 3
AUDJPY 2
AUDNZD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 115
EURAUD 9
GBPCAD 29
EURCHF 29
AUDCAD 25
USDJPY 15
CHFJPY 9
USDCAD 37
NZDCHF 52
EURJPY 126
EURNZD 20
GBPCHF 24
GBPJPY 13
AUDCHF 10
USDCHF 23
CADCHF 20
CADJPY 9
NZDUSD 41
EURGBP 13
NZDJPY 20
GBPNZD 6
EURCAD 10
AUDJPY 7
AUDNZD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 3.8K
EURAUD 1.4K
GBPCAD 727
EURCHF 298
AUDCAD 1.4K
USDJPY 2.2K
CHFJPY -1.5K
USDCAD -1.1K
NZDCHF -231
EURJPY 6.1K
EURNZD -136
GBPCHF 1.3K
GBPJPY 1.9K
AUDCHF 876
USDCHF 1.4K
CADCHF 142
CADJPY 1.4K
NZDUSD 555
EURGBP 953
NZDJPY 924
GBPNZD 990
EURCAD -13
AUDJPY 1.1K
AUDNZD -174
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +72.10 EUR
最悪のトレード: -18 EUR
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +32.79 EUR
最大連続損失: -7.76 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live26"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 5
Exness-Real3
0.21 × 14
ICMarketsSC-Live02
0.29 × 7
ICMarketsSC-Live27
0.39 × 150
ICMarketsSC-Live05
0.50 × 30
ICMarketsSC-Live33
0.76 × 184
OrbexGlobal-Live
0.87 × 61
ICMarketsSC-Live25
0.89 × 736
FusionMarkets-Demo
1.00 × 19
ICMarketsSC-Live24
1.05 × 737
ICMarkets-Live22
1.10 × 39
Exness-Real17
1.15 × 66
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live07
1.26 × 210
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
ICMarketsSC-Live14
1.38 × 356
ICMarketsSC-Live18
1.57 × 89
ICMarketsSC-Live23
1.82 × 225
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
2.13 × 56
ICMarketsSC-Live26
2.19 × 511
47 より多く...
Scalping Positive-Swap Pairs using ATR & Bollinger Signals.

The strategy is as fast as a snail and as reliable as a truffle — slow, steady, and surprisingly consistent.

Risk Management Guidelines:

  • Do not exceed 0.01 lot per 200 currency units of balance.

  • Withdraw your initial deposit as soon as possible.

  • If you ever see a drawdown above 50%, stop trading. Just take your money and run!

Expected Performance:
If a return sounds too good to be true, it probably is. A realistic expectation is around 20% per month (30% max) under favorable conditions. Anything beyond that is a mirage.

Suggested Cash managementEarn 2, withdraw 1. Repeat weekly.

BTW! This signal is based on a free EA that can be downloaded from MQL4 :) It’s the set file that really matters.

レビューなし
