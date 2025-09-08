SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Venue parking
Rene Killandi

Venue parking

Rene Killandi
0 comentários
Confiabilidade
18 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 527%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
234
Negociações com lucro:
185 (79.05%)
Negociações com perda:
49 (20.94%)
Melhor negociação:
72.10 EUR
Pior negociação:
-17.69 EUR
Lucro bruto:
733.03 EUR (43 996 pips)
Perda bruta:
-149.11 EUR (19 481 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (32.79 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
125.00 EUR (10)
Índice de Sharpe:
0.31
Atividade de negociação:
98.08%
Depósito máximo carregado:
85.21%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
19.55
Negociações longas:
135 (57.69%)
Negociações curtas:
99 (42.31%)
Fator de lucro:
4.92
Valor esperado:
2.50 EUR
Lucro médio:
3.96 EUR
Perda média:
-3.04 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-7.76 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-29.87 EUR (2)
Crescimento mensal:
52.34%
Previsão anual:
635.02%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
29.87 EUR (3.95%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.31% (29.87 EUR)
Pelo Capital Líquido:
71.53% (153.59 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 84
EURAUD 11
GBPCAD 10
EURCHF 10
AUDCAD 10
USDJPY 8
CHFJPY 8
USDCAD 8
NZDCHF 8
EURJPY 7
EURNZD 7
GBPCHF 7
GBPJPY 7
AUDCHF 6
USDCHF 6
CADCHF 6
CADJPY 5
NZDUSD 5
EURGBP 5
NZDJPY 5
GBPNZD 4
EURCAD 3
AUDJPY 2
AUDNZD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 115
EURAUD 9
GBPCAD 29
EURCHF 29
AUDCAD 25
USDJPY 15
CHFJPY 9
USDCAD 37
NZDCHF 52
EURJPY 126
EURNZD 20
GBPCHF 24
GBPJPY 13
AUDCHF 10
USDCHF 23
CADCHF 20
CADJPY 9
NZDUSD 41
EURGBP 13
NZDJPY 20
GBPNZD 6
EURCAD 10
AUDJPY 7
AUDNZD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 3.8K
EURAUD 1.4K
GBPCAD 727
EURCHF 298
AUDCAD 1.4K
USDJPY 2.2K
CHFJPY -1.5K
USDCAD -1.1K
NZDCHF -231
EURJPY 6.1K
EURNZD -136
GBPCHF 1.3K
GBPJPY 1.9K
AUDCHF 876
USDCHF 1.4K
CADCHF 142
CADJPY 1.4K
NZDUSD 555
EURGBP 953
NZDJPY 924
GBPNZD 990
EURCAD -13
AUDJPY 1.1K
AUDNZD -174
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +72.10 EUR
Pior negociação: -18 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +32.79 EUR
Máxima perda consecutiva: -7.76 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live26" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 5
Exness-Real3
0.21 × 14
ICMarketsSC-Live02
0.29 × 7
ICMarketsSC-Live27
0.39 × 150
ICMarketsSC-Live05
0.50 × 30
ICMarketsSC-Live33
0.76 × 184
OrbexGlobal-Live
0.87 × 61
ICMarketsSC-Live25
0.89 × 736
FusionMarkets-Demo
1.00 × 19
ICMarketsSC-Live24
1.05 × 737
ICMarkets-Live22
1.10 × 39
Exness-Real17
1.15 × 66
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live07
1.26 × 210
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
ICMarketsSC-Live14
1.38 × 356
ICMarketsSC-Live18
1.57 × 89
ICMarketsSC-Live23
1.82 × 225
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
2.13 × 56
ICMarketsSC-Live26
2.19 × 511
47 mais ...
Scalping Positive-Swap Pairs using ATR & Bollinger Signals.

The strategy is as fast as a snail and as reliable as a truffle — slow, steady, and surprisingly consistent.

Risk Management Guidelines:

  • Do not exceed 0.01 lot per 200 currency units of balance.

  • Withdraw your initial deposit as soon as possible.

  • If you ever see a drawdown above 50%, stop trading. Just take your money and run!

Expected Performance:
If a return sounds too good to be true, it probably is. A realistic expectation is around 20% per month (30% max) under favorable conditions. Anything beyond that is a mirage.

Suggested Cash managementEarn 2, withdraw 1. Repeat weekly.

BTW! This signal is based on a free EA that can be downloaded from MQL4 :) It’s the set file that really matters.

Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Venue parking
30 USD por mês
527%
0
0
USD
259
EUR
18
100%
234
79%
98%
4.91
2.50
EUR
72%
1:500
Copiar

