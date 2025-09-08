SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Venue parking
Rene Killandi

Venue parking

Rene Killandi
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
56
Profit Trade:
49 (87.50%)
Loss Trade:
7 (12.50%)
Best Trade:
72.10 EUR
Worst Trade:
-5.29 EUR
Profitto lordo:
256.16 EUR (17 026 pips)
Perdita lorda:
-26.60 EUR (3 902 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (32.79 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
125.00 EUR (10)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
14.52%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
27.10
Long Trade:
37 (66.07%)
Short Trade:
19 (33.93%)
Fattore di profitto:
9.63
Profitto previsto:
4.10 EUR
Profitto medio:
5.23 EUR
Perdita media:
-3.80 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-8.47 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-8.47 EUR (2)
Crescita mensile:
114.78%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
8.47 EUR (2.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
22.34% (48.75 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCHF 4
EURCHF 4
EURJPY 4
CHFJPY 4
EURUSD 3
GBPCAD 3
USDJPY 3
EURNZD 3
CADCHF 3
EURAUD 3
NZDCHF 3
CADJPY 2
USDCHF 2
GBPCHF 2
EURCAD 2
GBPJPY 2
AUDJPY 2
NZDJPY 2
GBPNZD 1
USDCAD 1
NZDUSD 1
AUDCAD 1
EURGBP 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCHF 6
EURCHF 10
EURJPY 120
CHFJPY 3
EURUSD 9
GBPCAD 9
USDJPY 6
EURNZD 10
CADCHF 7
EURAUD 2
NZDCHF 18
CADJPY 4
USDCHF 7
GBPCHF 6
EURCAD 10
GBPJPY 4
AUDJPY 7
NZDJPY 14
GBPNZD 0
USDCAD 2
NZDUSD 3
AUDCAD 2
EURGBP 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCHF 571
EURCHF 590
EURJPY 5.2K
CHFJPY 12
EURUSD 883
GBPCAD -50
USDJPY 862
EURNZD -40
CADCHF 500
EURAUD 385
NZDCHF -327
CADJPY 541
USDCHF 595
GBPCHF 497
EURCAD -21
GBPJPY 579
AUDJPY 1.1K
NZDJPY 115
GBPNZD 79
USDCAD 285
NZDUSD 295
AUDCAD 297
EURGBP 179
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +72.10 EUR
Worst Trade: -5 EUR
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +32.79 EUR
Massima perdita consecutiva: -8.47 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 5
OrbexGlobal-Live
0.18 × 51
Exness-Real3
0.23 × 13
ICMarketsSC-Live02
0.29 × 7
ICMarketsSC-Live27
0.39 × 150
ICMarketsSC-Live05
0.54 × 28
ICMarketsSC-Live25
0.87 × 715
FusionMarkets-Demo
1.00 × 19
ICMarketsSC-Live24
1.05 × 736
ICMarkets-Live22
1.10 × 39
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live07
1.33 × 189
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
ICMarketsSC-Live14
1.39 × 354
ICMarketsSC-Live18
1.57 × 89
ICMarketsSC-Live23
1.83 × 224
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
2.13 × 56
ICMarketsSC-Live26
2.19 × 510
ICMarketsSC-Live03
2.27 × 105
Pepperstone-Edge07
2.44 × 9
42 più
Scalping D with ATR and Bollinger signals.

Fast as a snail and reliable as a truffle.

If you see DD higher than 50%, run – just take your money and run!

Non ci sono recensioni
2025.10.06 03:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.12 09:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 08:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 11:08
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.08 11:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.08 11:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
