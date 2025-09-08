- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
56
Profit Trade:
49 (87.50%)
Loss Trade:
7 (12.50%)
Best Trade:
72.10 EUR
Worst Trade:
-5.29 EUR
Profitto lordo:
256.16 EUR (17 026 pips)
Perdita lorda:
-26.60 EUR (3 902 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (32.79 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
125.00 EUR (10)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
14.52%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
27.10
Long Trade:
37 (66.07%)
Short Trade:
19 (33.93%)
Fattore di profitto:
9.63
Profitto previsto:
4.10 EUR
Profitto medio:
5.23 EUR
Perdita media:
-3.80 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-8.47 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-8.47 EUR (2)
Crescita mensile:
114.78%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
8.47 EUR (2.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
22.34% (48.75 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCHF
|4
|EURCHF
|4
|EURJPY
|4
|CHFJPY
|4
|EURUSD
|3
|GBPCAD
|3
|USDJPY
|3
|EURNZD
|3
|CADCHF
|3
|EURAUD
|3
|NZDCHF
|3
|CADJPY
|2
|USDCHF
|2
|GBPCHF
|2
|EURCAD
|2
|GBPJPY
|2
|AUDJPY
|2
|NZDJPY
|2
|GBPNZD
|1
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|AUDCAD
|1
|EURGBP
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCHF
|6
|EURCHF
|10
|EURJPY
|120
|CHFJPY
|3
|EURUSD
|9
|GBPCAD
|9
|USDJPY
|6
|EURNZD
|10
|CADCHF
|7
|EURAUD
|2
|NZDCHF
|18
|CADJPY
|4
|USDCHF
|7
|GBPCHF
|6
|EURCAD
|10
|GBPJPY
|4
|AUDJPY
|7
|NZDJPY
|14
|GBPNZD
|0
|USDCAD
|2
|NZDUSD
|3
|AUDCAD
|2
|EURGBP
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCHF
|571
|EURCHF
|590
|EURJPY
|5.2K
|CHFJPY
|12
|EURUSD
|883
|GBPCAD
|-50
|USDJPY
|862
|EURNZD
|-40
|CADCHF
|500
|EURAUD
|385
|NZDCHF
|-327
|CADJPY
|541
|USDCHF
|595
|GBPCHF
|497
|EURCAD
|-21
|GBPJPY
|579
|AUDJPY
|1.1K
|NZDJPY
|115
|GBPNZD
|79
|USDCAD
|285
|NZDUSD
|295
|AUDCAD
|297
|EURGBP
|179
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +72.10 EUR
Worst Trade: -5 EUR
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +32.79 EUR
Massima perdita consecutiva: -8.47 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 5
|
OrbexGlobal-Live
|0.18 × 51
|
Exness-Real3
|0.23 × 13
|
ICMarketsSC-Live02
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-Live27
|0.39 × 150
|
ICMarketsSC-Live05
|0.54 × 28
|
ICMarketsSC-Live25
|0.87 × 715
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live24
|1.05 × 736
|
ICMarkets-Live22
|1.10 × 39
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live07
|1.33 × 189
|
ICMarketsSC-Live04
|1.36 × 14
|
ICMarketsSC-Live14
|1.39 × 354
|
ICMarketsSC-Live18
|1.57 × 89
|
ICMarketsSC-Live23
|1.83 × 224
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|2.13 × 56
|
ICMarketsSC-Live26
|2.19 × 510
|
ICMarketsSC-Live03
|2.27 × 105
|
Pepperstone-Edge07
|2.44 × 9
Scalping D with ATR and Bollinger signals.
Fast as a snail and reliable as a truffle.
If you see DD higher than 50%, run – just take your money and run!
