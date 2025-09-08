SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Venue parking
Rene Killandi

Venue parking

Rene Killandi
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
ICMarketsSC-Live26
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
56
Bénéfice trades:
49 (87.50%)
Perte trades:
7 (12.50%)
Meilleure transaction:
72.10 EUR
Pire transaction:
-5.29 EUR
Bénéfice brut:
256.16 EUR (17 026 pips)
Perte brute:
-26.60 EUR (3 902 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (32.79 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
125.00 EUR (10)
Ratio de Sharpe:
0.42
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
14.52%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
27.10
Longs trades:
37 (66.07%)
Courts trades:
19 (33.93%)
Facteur de profit:
9.63
Rendement attendu:
4.10 EUR
Bénéfice moyen:
5.23 EUR
Perte moyenne:
-3.80 EUR
Pertes consécutives maximales:
2 (-8.47 EUR)
Perte consécutive maximale:
-8.47 EUR (2)
Croissance mensuelle:
114.78%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
8.47 EUR (2.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
22.34% (48.75 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCHF 4
EURCHF 4
EURJPY 4
CHFJPY 4
EURUSD 3
GBPCAD 3
USDJPY 3
EURNZD 3
CADCHF 3
EURAUD 3
NZDCHF 3
CADJPY 2
USDCHF 2
GBPCHF 2
EURCAD 2
GBPJPY 2
AUDJPY 2
NZDJPY 2
GBPNZD 1
USDCAD 1
NZDUSD 1
AUDCAD 1
EURGBP 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCHF 6
EURCHF 10
EURJPY 120
CHFJPY 3
EURUSD 9
GBPCAD 9
USDJPY 6
EURNZD 10
CADCHF 7
EURAUD 2
NZDCHF 18
CADJPY 4
USDCHF 7
GBPCHF 6
EURCAD 10
GBPJPY 4
AUDJPY 7
NZDJPY 14
GBPNZD 0
USDCAD 2
NZDUSD 3
AUDCAD 2
EURGBP 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCHF 571
EURCHF 590
EURJPY 5.2K
CHFJPY 12
EURUSD 883
GBPCAD -50
USDJPY 862
EURNZD -40
CADCHF 500
EURAUD 385
NZDCHF -327
CADJPY 541
USDCHF 595
GBPCHF 497
EURCAD -21
GBPJPY 579
AUDJPY 1.1K
NZDJPY 115
GBPNZD 79
USDCAD 285
NZDUSD 295
AUDCAD 297
EURGBP 179
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +72.10 EUR
Pire transaction: -5 EUR
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +32.79 EUR
Perte consécutive maximale: -8.47 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 5
OrbexGlobal-Live
0.18 × 51
Exness-Real3
0.23 × 13
ICMarketsSC-Live02
0.29 × 7
ICMarketsSC-Live27
0.39 × 150
ICMarketsSC-Live05
0.54 × 28
ICMarketsSC-Live25
0.87 × 715
FusionMarkets-Demo
1.00 × 19
ICMarketsSC-Live24
1.05 × 736
ICMarkets-Live22
1.10 × 39
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live07
1.33 × 189
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
ICMarketsSC-Live14
1.39 × 354
ICMarketsSC-Live18
1.57 × 89
ICMarketsSC-Live23
1.83 × 224
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
2.13 × 56
ICMarketsSC-Live26
2.19 × 510
ICMarketsSC-Live03
2.27 × 105
Pepperstone-Edge07
2.44 × 9
42 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Scalping D with ATR and Bollinger signals.

Fast as a snail and reliable as a truffle.

If you see DD higher than 50%, run – just take your money and run!

Aucun avis
2025.10.06 03:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.12 09:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 08:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 11:08
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.08 11:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.08 11:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Venue parking
30 USD par mois
0%
0
0
USD
430
EUR
5
100%
56
87%
100%
9.63
4.10
EUR
22%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.