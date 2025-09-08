Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBSInc-Real-11 0.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live32 0.00 × 3 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 Pepperstone-Demo02 0.00 × 5 OrbexGlobal-Live 0.18 × 51 Exness-Real3 0.23 × 13 ICMarketsSC-Live02 0.29 × 7 ICMarketsSC-Live27 0.39 × 150 ICMarketsSC-Live05 0.54 × 28 ICMarketsSC-Live25 0.87 × 715 FusionMarkets-Demo 1.00 × 19 ICMarketsSC-Live24 1.05 × 736 ICMarkets-Live22 1.10 × 39 TickmillUK-Live03 1.25 × 4 ICMarketsSC-Live07 1.33 × 189 ICMarketsSC-Live04 1.36 × 14 ICMarketsSC-Live14 1.39 × 354 ICMarketsSC-Live18 1.57 × 89 ICMarketsSC-Live23 1.83 × 224 LiteFinance-ECN2.com 2.00 × 2 ICMarketsSC-Live17 2.13 × 56 ICMarketsSC-Live26 2.19 × 510 ICMarketsSC-Live03 2.27 × 105 Pepperstone-Edge07 2.44 × 9 42 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou