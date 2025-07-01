SinyallerBölümler
Dmitrii Orlovskii

AT MM Pro

Dmitrii Orlovskii
0 inceleme
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
-14%
InstaFinance-Europe.com
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
151
Kârla kapanan işlemler:
46 (30.46%)
Zararla kapanan işlemler:
105 (69.54%)
En iyi işlem:
1 263.65 USD
En kötü işlem:
-262.75 USD
Brüt kâr:
15 495.53 USD (48 307 pips)
Brüt zarar:
-13 948.96 USD (45 356 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (3 301.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 301.31 USD (5)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
25.48%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
0.33
Alış işlemleri:
133 (88.08%)
Satış işlemleri:
18 (11.92%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
10.24 USD
Ortalama kâr:
336.86 USD
Ortalama zarar:
-132.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-2 383.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 383.02 USD (15)
Aylık büyüme:
31.44%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 986.03 USD
Maksimum:
4 713.55 USD (40.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.01% (3 167.79 USD)
Varlığa göre:
5.71% (615.49 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY.fx 79
GBPJPY.fx 25
EURJPY.fx 20
GOLD.m 18
EURAUD.fx 9
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY.fx 3.6K
GBPJPY.fx -736
EURJPY.fx -1.1K
GOLD.m -647
EURAUD.fx 446
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY.fx 9.1K
GBPJPY.fx -2.9K
EURJPY.fx -2.7K
GOLD.m -148
EURAUD.fx -355
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 263.65 USD
En kötü işlem: -263 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +3 301.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 383.02 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InstaFinance-Europe.com" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.11 01:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 04:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 07:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 00:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.83% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 19:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 00:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.87% of days out of 115 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 17:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.08 21:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 03:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 11:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 10:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 19:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 09:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.21 14:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 18:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 09:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 06:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 14:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 13:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 18:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
