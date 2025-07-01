- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
151
Kârla kapanan işlemler:
46 (30.46%)
Zararla kapanan işlemler:
105 (69.54%)
En iyi işlem:
1 263.65 USD
En kötü işlem:
-262.75 USD
Brüt kâr:
15 495.53 USD (48 307 pips)
Brüt zarar:
-13 948.96 USD (45 356 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (3 301.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 301.31 USD (5)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
25.48%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
0.33
Alış işlemleri:
133 (88.08%)
Satış işlemleri:
18 (11.92%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
10.24 USD
Ortalama kâr:
336.86 USD
Ortalama zarar:
-132.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-2 383.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 383.02 USD (15)
Aylık büyüme:
31.44%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 986.03 USD
Maksimum:
4 713.55 USD (40.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.01% (3 167.79 USD)
Varlığa göre:
5.71% (615.49 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY.fx
|79
|GBPJPY.fx
|25
|EURJPY.fx
|20
|GOLD.m
|18
|EURAUD.fx
|9
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY.fx
|3.6K
|GBPJPY.fx
|-736
|EURJPY.fx
|-1.1K
|GOLD.m
|-647
|EURAUD.fx
|446
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY.fx
|9.1K
|GBPJPY.fx
|-2.9K
|EURJPY.fx
|-2.7K
|GOLD.m
|-148
|EURAUD.fx
|-355
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 263.65 USD
En kötü işlem: -263 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +3 301.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 383.02 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InstaFinance-Europe.com" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
https://www.mql5.com/en/market/product/142215?source=Site+Market+Product+Page
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 1000 USD
-14%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
25
100%
151
30%
35%
1.11
10.24
USD
USD
27%
1:200