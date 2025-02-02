SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Pattern and level
Dmitrii Orlovskii

Pattern and level

Dmitrii Orlovskii
0 inceleme
Güvenilirlik
52 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 30%
InstaFinance-Europe.com
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
221
Kârla kapanan işlemler:
140 (63.34%)
Zararla kapanan işlemler:
81 (36.65%)
En iyi işlem:
173.74 USD
En kötü işlem:
-183.11 USD
Brüt kâr:
6 626.09 USD (70 339 pips)
Brüt zarar:
-3 591.69 USD (37 523 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (745.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
745.00 USD (13)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
81.25%
Maks. mevduat yükü:
8.84%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
5.04
Alış işlemleri:
144 (65.16%)
Satış işlemleri:
77 (34.84%)
Kâr faktörü:
1.84
Beklenen getiri:
13.73 USD
Ortalama kâr:
47.33 USD
Ortalama zarar:
-44.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-585.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-585.66 USD (6)
Aylık büyüme:
4.04%
Yıllık tahmin:
49.01%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
202.35 USD
Maksimum:
602.51 USD (4.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.94% (602.51 USD)
Varlığa göre:
27.77% (3 220.05 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY.fx 88
EURUSD.fx 59
USDCAD.fx 50
XAUUSD.m 19
EURJPY.fx 5
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY.fx 1.1K
EURUSD.fx 632
USDCAD.fx 1.2K
XAUUSD.m 265
EURJPY.fx -202
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY.fx 26K
EURUSD.fx 3.2K
USDCAD.fx 6K
XAUUSD.m 5.3K
EURJPY.fx -7.6K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +173.74 USD
En kötü işlem: -183 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +745.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -585.66 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InstaFinance-Europe.com" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

https://www.mql5.com/en/market/product/131025?source=Site+Market+Product+From+Author  -  The advisor trades
İnceleme yok
2025.11.03 19:12
Share of trading days is too low
2025.10.29 19:01
Trading operations on the account were performed for only 56 days. This comprises 15.95% of days out of the 351 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 06:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.21 02:17
Share of trading days is too low
2025.09.04 07:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 04:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 20:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 03:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.23 12:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 11:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.08 18:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.07 04:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.30 07:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 04:07
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.15 21:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.06 12:39
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.04 17:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.03 12:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.27 07:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Pattern and level
Ayda 30 USD
30%
0
0
USD
13K
USD
52
100%
221
63%
81%
1.84
13.73
USD
28%
1:500
