İşlemler:
221
Kârla kapanan işlemler:
140 (63.34%)
Zararla kapanan işlemler:
81 (36.65%)
En iyi işlem:
173.74 USD
En kötü işlem:
-183.11 USD
Brüt kâr:
6 626.09 USD (70 339 pips)
Brüt zarar:
-3 591.69 USD (37 523 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (745.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
745.00 USD (13)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
81.25%
Maks. mevduat yükü:
8.84%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
5.04
Alış işlemleri:
144 (65.16%)
Satış işlemleri:
77 (34.84%)
Kâr faktörü:
1.84
Beklenen getiri:
13.73 USD
Ortalama kâr:
47.33 USD
Ortalama zarar:
-44.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-585.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-585.66 USD (6)
Aylık büyüme:
4.04%
Yıllık tahmin:
49.01%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
202.35 USD
Maksimum:
602.51 USD (4.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.94% (602.51 USD)
Varlığa göre:
27.77% (3 220.05 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY.fx
|88
|EURUSD.fx
|59
|USDCAD.fx
|50
|XAUUSD.m
|19
|EURJPY.fx
|5
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY.fx
|1.1K
|EURUSD.fx
|632
|USDCAD.fx
|1.2K
|XAUUSD.m
|265
|EURJPY.fx
|-202
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY.fx
|26K
|EURUSD.fx
|3.2K
|USDCAD.fx
|6K
|XAUUSD.m
|5.3K
|EURJPY.fx
|-7.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +173.74 USD
En kötü işlem: -183 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +745.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -585.66 USD
