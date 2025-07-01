- 자본
- 축소
트레이드:
169
이익 거래:
51 (30.17%)
손실 거래:
118 (69.82%)
최고의 거래:
1 263.65 USD
최악의 거래:
-263.13 USD
총 수익:
17 750.93 USD (50 618 pips)
총 손실:
-15 337.59 USD (48 689 pips)
연속 최대 이익:
5 (3 301.31 USD)
연속 최대 이익:
3 301.31 USD (5)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
24.54%
최대 입금량:
34.98%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
0.51
롱(주식매수):
149 (88.17%)
숏(주식차입매도):
20 (11.83%)
수익 요인:
1.16
기대수익:
14.28 USD
평균 이익:
348.06 USD
평균 손실:
-129.98 USD
연속 최대 손실:
15 (-2 383.02 USD)
연속 최대 손실:
-2 383.02 USD (15)
월별 성장률:
68.09%
연간 예측:
826.12%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 986.03 USD
최대한의:
4 713.55 USD (40.19%)
상대적 삭감:
잔고별:
40.19% (4 713.55 USD)
자본금별:
5.71% (615.49 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY.fx
|94
|GBPJPY.fx
|25
|EURJPY.fx
|21
|GOLD.m
|20
|EURAUD.fx
|9
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY.fx
|4.8K
|GBPJPY.fx
|-736
|EURJPY.fx
|-1.3K
|GOLD.m
|-808
|EURAUD.fx
|446
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY.fx
|11K
|GBPJPY.fx
|-2.9K
|EURJPY.fx
|-3K
|GOLD.m
|-2.3K
|EURAUD.fx
|-355
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 263.65 USD
최악의 거래: -263 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 15
연속 최대 이익: +3 301.31 USD
연속 최대 손실: -2 383.02 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "InstaFinance-Europe.com"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
