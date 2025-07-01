SegnaliSezioni
Dmitrii Orlovskii

AT MM Pro

Dmitrii Orlovskii
0 recensioni
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
-14%
InstaFinance-Europe.com
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
151
Profit Trade:
46 (30.46%)
Loss Trade:
105 (69.54%)
Best Trade:
1 263.65 USD
Worst Trade:
-262.75 USD
Profitto lordo:
15 495.53 USD (48 307 pips)
Perdita lorda:
-13 948.96 USD (45 356 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (3 301.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 301.31 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
25.48%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
0.33
Long Trade:
133 (88.08%)
Short Trade:
18 (11.92%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
10.24 USD
Profitto medio:
336.86 USD
Perdita media:
-132.85 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-2 383.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 383.02 USD (15)
Crescita mensile:
31.44%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 986.03 USD
Massimale:
4 713.55 USD (40.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.01% (3 167.79 USD)
Per equità:
5.71% (615.49 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY.fx 79
GBPJPY.fx 25
EURJPY.fx 20
GOLD.m 18
EURAUD.fx 9
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY.fx 3.6K
GBPJPY.fx -736
EURJPY.fx -1.1K
GOLD.m -647
EURAUD.fx 446
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY.fx 9.1K
GBPJPY.fx -2.9K
EURJPY.fx -2.7K
GOLD.m -148
EURAUD.fx -355
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 263.65 USD
Worst Trade: -263 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +3 301.31 USD
Massima perdita consecutiva: -2 383.02 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaFinance-Europe.com" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

2025.11.11 01:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 04:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 07:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 00:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.83% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 19:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 00:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.87% of days out of 115 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 17:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.08 21:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 03:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 11:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 10:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 19:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 09:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.21 14:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 18:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 09:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 06:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 14:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 13:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 18:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
