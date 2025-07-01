- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
151
Profit Trade:
46 (30.46%)
Loss Trade:
105 (69.54%)
Best Trade:
1 263.65 USD
Worst Trade:
-262.75 USD
Profitto lordo:
15 495.53 USD (48 307 pips)
Perdita lorda:
-13 948.96 USD (45 356 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (3 301.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 301.31 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
25.48%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
0.33
Long Trade:
133 (88.08%)
Short Trade:
18 (11.92%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
10.24 USD
Profitto medio:
336.86 USD
Perdita media:
-132.85 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-2 383.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 383.02 USD (15)
Crescita mensile:
31.44%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 986.03 USD
Massimale:
4 713.55 USD (40.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.01% (3 167.79 USD)
Per equità:
5.71% (615.49 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY.fx
|79
|GBPJPY.fx
|25
|EURJPY.fx
|20
|GOLD.m
|18
|EURAUD.fx
|9
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY.fx
|3.6K
|GBPJPY.fx
|-736
|EURJPY.fx
|-1.1K
|GOLD.m
|-647
|EURAUD.fx
|446
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY.fx
|9.1K
|GBPJPY.fx
|-2.9K
|EURJPY.fx
|-2.7K
|GOLD.m
|-148
|EURAUD.fx
|-355
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 263.65 USD
Worst Trade: -263 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +3 301.31 USD
Massima perdita consecutiva: -2 383.02 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaFinance-Europe.com" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
https://www.mql5.com/en/market/product/142215?source=Site+Market+Product+Page
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
1000USD al mese
-14%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
25
100%
151
30%
35%
1.11
10.24
USD
USD
27%
1:200