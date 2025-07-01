- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
160
盈利交易:
50 (31.25%)
亏损交易:
110 (68.75%)
最好交易:
1 263.65 USD
最差交易:
-262.75 USD
毛利:
17 401.38 USD (50 287 pips)
毛利亏损:
-14 261.82 USD (47 855 pips)
最大连续赢利:
5 (3 301.31 USD)
最大连续盈利:
3 301.31 USD (5)
夏普比率:
0.07
交易活动:
18.27%
最大入金加载:
34.98%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
17 小时
采收率:
0.67
长期交易:
140 (87.50%)
短期交易:
20 (12.50%)
利润因子:
1.22
预期回报:
19.62 USD
平均利润:
348.03 USD
平均损失:
-129.65 USD
最大连续失误:
15 (-2 383.02 USD)
最大连续亏损:
-2 383.02 USD (15)
每月增长:
62.49%
年度预测:
758.17%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2 986.03 USD
最大值:
4 713.55 USD (40.19%)
相对跌幅:
结余:
40.19% (4 713.55 USD)
净值:
5.71% (615.49 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY.fx
|85
|GBPJPY.fx
|25
|EURJPY.fx
|21
|GOLD.m
|20
|EURAUD.fx
|9
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY.fx
|5.5K
|GBPJPY.fx
|-736
|EURJPY.fx
|-1.3K
|GOLD.m
|-808
|EURAUD.fx
|446
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY.fx
|11K
|GBPJPY.fx
|-2.9K
|EURJPY.fx
|-3K
|GOLD.m
|-2.3K
|EURAUD.fx
|-355
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 263.65 USD
最差交易: -263 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +3 301.31 USD
最大连续亏损: -2 383.02 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 InstaFinance-Europe.com 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1000 USD
31%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
27
100%
160
31%
18%
1.22
19.62
USD
USD
40%
1:200