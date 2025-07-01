SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / AT MM Pro
Dmitrii Orlovskii

AT MM Pro

Dmitrii Orlovskii
0 avis
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
-14%
InstaFinance-Europe.com
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
151
Bénéfice trades:
46 (30.46%)
Perte trades:
105 (69.54%)
Meilleure transaction:
1 263.65 USD
Pire transaction:
-262.75 USD
Bénéfice brut:
15 495.53 USD (48 307 pips)
Perte brute:
-13 948.96 USD (45 356 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (3 301.31 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 301.31 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
25.48%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
0.33
Longs trades:
133 (88.08%)
Courts trades:
18 (11.92%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
10.24 USD
Bénéfice moyen:
336.86 USD
Perte moyenne:
-132.85 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-2 383.02 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 383.02 USD (15)
Croissance mensuelle:
31.44%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 986.03 USD
Maximal:
4 713.55 USD (40.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.01% (3 167.79 USD)
Par fonds propres:
5.71% (615.49 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY.fx 79
GBPJPY.fx 25
EURJPY.fx 20
GOLD.m 18
EURAUD.fx 9
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY.fx 3.6K
GBPJPY.fx -736
EURJPY.fx -1.1K
GOLD.m -647
EURAUD.fx 446
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY.fx 9.1K
GBPJPY.fx -2.9K
EURJPY.fx -2.7K
GOLD.m -148
EURAUD.fx -355
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 263.65 USD
Pire transaction: -263 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +3 301.31 USD
Perte consécutive maximale: -2 383.02 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "InstaFinance-Europe.com" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.11.11 01:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 04:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 07:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 00:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.83% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 19:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 00:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.87% of days out of 115 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 17:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.08 21:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 03:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 11:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 10:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 19:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 09:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.21 14:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 18:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 09:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 06:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 14:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 13:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 18:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
