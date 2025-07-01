- Wachstum
Trades insgesamt:
160
Gewinntrades:
50 (31.25%)
Verlusttrades:
110 (68.75%)
Bester Trade:
1 263.65 USD
Schlechtester Trade:
-262.75 USD
Bruttoprofit:
17 401.38 USD (50 287 pips)
Bruttoverlust:
-14 261.82 USD (47 855 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (3 301.31 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 301.31 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
18.27%
Max deposit load:
34.98%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
0.67
Long-Positionen:
140 (87.50%)
Short-Positionen:
20 (12.50%)
Profit-Faktor:
1.22
Mathematische Gewinnerwartung:
19.62 USD
Durchschnittlicher Profit:
348.03 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-129.65 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-2 383.02 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 383.02 USD (15)
Wachstum pro Monat :
62.49%
Jahresprognose:
758.17%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 986.03 USD
Maximaler:
4 713.55 USD (40.19%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
40.19% (4 713.55 USD)
Kapital:
5.71% (615.49 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY.fx
|85
|GBPJPY.fx
|25
|EURJPY.fx
|21
|GOLD.m
|20
|EURAUD.fx
|9
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY.fx
|5.5K
|GBPJPY.fx
|-736
|EURJPY.fx
|-1.3K
|GOLD.m
|-808
|EURAUD.fx
|446
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY.fx
|11K
|GBPJPY.fx
|-2.9K
|EURJPY.fx
|-3K
|GOLD.m
|-2.3K
|EURAUD.fx
|-355
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Bester Trade: +1 263.65 USD
Schlechtester Trade: -263 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 15
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 301.31 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 383.02 USD
