Dmitrii Orlovskii

AT MM Pro

Dmitrii Orlovskii
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
27 Wochen
0 / 0 USD
Für 1000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 31%
InstaFinance-Europe.com
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
160
Gewinntrades:
50 (31.25%)
Verlusttrades:
110 (68.75%)
Bester Trade:
1 263.65 USD
Schlechtester Trade:
-262.75 USD
Bruttoprofit:
17 401.38 USD (50 287 pips)
Bruttoverlust:
-14 261.82 USD (47 855 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (3 301.31 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 301.31 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
18.27%
Max deposit load:
34.98%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
0.67
Long-Positionen:
140 (87.50%)
Short-Positionen:
20 (12.50%)
Profit-Faktor:
1.22
Mathematische Gewinnerwartung:
19.62 USD
Durchschnittlicher Profit:
348.03 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-129.65 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-2 383.02 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 383.02 USD (15)
Wachstum pro Monat :
62.49%
Jahresprognose:
758.17%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 986.03 USD
Maximaler:
4 713.55 USD (40.19%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
40.19% (4 713.55 USD)
Kapital:
5.71% (615.49 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY.fx 85
GBPJPY.fx 25
EURJPY.fx 21
GOLD.m 20
EURAUD.fx 9
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY.fx 5.5K
GBPJPY.fx -736
EURJPY.fx -1.3K
GOLD.m -808
EURAUD.fx 446
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY.fx 11K
GBPJPY.fx -2.9K
EURJPY.fx -3K
GOLD.m -2.3K
EURAUD.fx -355
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 263.65 USD
Schlechtester Trade: -263 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 15
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 301.31 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 383.02 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "InstaFinance-Europe.com" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.30 14:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 17:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 14:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 03:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 10:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 08:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.62% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 01:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 04:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 07:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 00:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.83% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 19:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 00:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.87% of days out of 115 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 17:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.08 21:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 03:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 11:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 10:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 19:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 09:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.21 14:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
