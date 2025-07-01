シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / AT MM Pro
Dmitrii Orlovskii

AT MM Pro

Dmitrii Orlovskii
レビュー0件
信頼性
27週間
0 / 0 USD
月額  1000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 31%
InstaFinance-Europe.com
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
160
利益トレード:
50 (31.25%)
損失トレード:
110 (68.75%)
ベストトレード:
1 263.65 USD
最悪のトレード:
-262.75 USD
総利益:
17 401.38 USD (50 287 pips)
総損失:
-14 261.82 USD (47 855 pips)
最大連続の勝ち:
5 (3 301.31 USD)
最大連続利益:
3 301.31 USD (5)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
18.27%
最大入金額:
34.98%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
0.67
長いトレード:
140 (87.50%)
短いトレード:
20 (12.50%)
プロフィットファクター:
1.22
期待されたペイオフ:
19.62 USD
平均利益:
348.03 USD
平均損失:
-129.65 USD
最大連続の負け:
15 (-2 383.02 USD)
最大連続損失:
-2 383.02 USD (15)
月間成長:
62.49%
年間予想:
758.17%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 986.03 USD
最大の:
4 713.55 USD (40.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
40.19% (4 713.55 USD)
エクイティによる:
5.71% (615.49 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY.fx 85
GBPJPY.fx 25
EURJPY.fx 21
GOLD.m 20
EURAUD.fx 9
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY.fx 5.5K
GBPJPY.fx -736
EURJPY.fx -1.3K
GOLD.m -808
EURAUD.fx 446
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY.fx 11K
GBPJPY.fx -2.9K
EURJPY.fx -3K
GOLD.m -2.3K
EURAUD.fx -355
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 263.65 USD
最悪のトレード: -263 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +3 301.31 USD
最大連続損失: -2 383.02 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"InstaFinance-Europe.com"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

2025.12.30 14:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 17:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 14:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 03:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 10:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 08:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.62% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 01:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 04:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 07:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 00:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.83% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 19:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 00:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.87% of days out of 115 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 17:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.08 21:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 03:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 11:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 10:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 19:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 09:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.21 14:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください