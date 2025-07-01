- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
160
利益トレード:
50 (31.25%)
損失トレード:
110 (68.75%)
ベストトレード:
1 263.65 USD
最悪のトレード:
-262.75 USD
総利益:
17 401.38 USD (50 287 pips)
総損失:
-14 261.82 USD (47 855 pips)
最大連続の勝ち:
5 (3 301.31 USD)
最大連続利益:
3 301.31 USD (5)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
18.27%
最大入金額:
34.98%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
0.67
長いトレード:
140 (87.50%)
短いトレード:
20 (12.50%)
プロフィットファクター:
1.22
期待されたペイオフ:
19.62 USD
平均利益:
348.03 USD
平均損失:
-129.65 USD
最大連続の負け:
15 (-2 383.02 USD)
最大連続損失:
-2 383.02 USD (15)
月間成長:
62.49%
年間予想:
758.17%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 986.03 USD
最大の:
4 713.55 USD (40.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
40.19% (4 713.55 USD)
エクイティによる:
5.71% (615.49 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY.fx
|85
|GBPJPY.fx
|25
|EURJPY.fx
|21
|GOLD.m
|20
|EURAUD.fx
|9
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY.fx
|5.5K
|GBPJPY.fx
|-736
|EURJPY.fx
|-1.3K
|GOLD.m
|-808
|EURAUD.fx
|446
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY.fx
|11K
|GBPJPY.fx
|-2.9K
|EURJPY.fx
|-3K
|GOLD.m
|-2.3K
|EURAUD.fx
|-355
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 263.65 USD
最悪のトレード: -263 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +3 301.31 USD
最大連続損失: -2 383.02 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"InstaFinance-Europe.com"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
https://www.mql5.com/en/market/product/142215?source=Site+Market+Product+Page
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
1000 USD/月
31%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
27
100%
160
31%
18%
1.22
19.62
USD
USD
40%
1:200