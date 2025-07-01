- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
160
Transacciones Rentables:
50 (31.25%)
Transacciones Irrentables:
110 (68.75%)
Mejor transacción:
1 263.65 USD
Peor transacción:
-262.75 USD
Beneficio Bruto:
17 401.38 USD (50 287 pips)
Pérdidas Brutas:
-14 261.82 USD (47 855 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (3 301.31 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 301.31 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
18.27%
Carga máxima del depósito:
34.98%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
0.67
Transacciones Largas:
140 (87.50%)
Transacciones Cortas:
20 (12.50%)
Factor de Beneficio:
1.22
Beneficio Esperado:
19.62 USD
Beneficio medio:
348.03 USD
Pérdidas medias:
-129.65 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-2 383.02 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 383.02 USD (15)
Crecimiento al mes:
62.49%
Pronóstico anual:
758.17%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 986.03 USD
Máxima:
4 713.55 USD (40.19%)
Reducción relativa:
De balance:
40.19% (4 713.55 USD)
De fondos:
5.71% (615.49 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY.fx
|85
|GBPJPY.fx
|25
|EURJPY.fx
|21
|GOLD.m
|20
|EURAUD.fx
|9
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY.fx
|5.5K
|GBPJPY.fx
|-736
|EURJPY.fx
|-1.3K
|GOLD.m
|-808
|EURAUD.fx
|446
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY.fx
|11K
|GBPJPY.fx
|-2.9K
|EURJPY.fx
|-3K
|GOLD.m
|-2.3K
|EURAUD.fx
|-355
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 263.65 USD
Peor transacción: -263 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 15
Beneficio máximo consecutivo: +3 301.31 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 383.02 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "InstaFinance-Europe.com" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
https://www.mql5.com/en/market/product/142215?source=Site+Market+Product+Page
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
1000 USD al mes
31%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
27
100%
160
31%
18%
1.22
19.62
USD
USD
40%
1:200