Dmitrii Orlovskii

AT MM Pro

Dmitrii Orlovskii
0 comentarios
Fiabilidad
27 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD al mes
incremento desde 2025 31%
InstaFinance-Europe.com
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
160
Transacciones Rentables:
50 (31.25%)
Transacciones Irrentables:
110 (68.75%)
Mejor transacción:
1 263.65 USD
Peor transacción:
-262.75 USD
Beneficio Bruto:
17 401.38 USD (50 287 pips)
Pérdidas Brutas:
-14 261.82 USD (47 855 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (3 301.31 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 301.31 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
18.27%
Carga máxima del depósito:
34.98%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
0.67
Transacciones Largas:
140 (87.50%)
Transacciones Cortas:
20 (12.50%)
Factor de Beneficio:
1.22
Beneficio Esperado:
19.62 USD
Beneficio medio:
348.03 USD
Pérdidas medias:
-129.65 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-2 383.02 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 383.02 USD (15)
Crecimiento al mes:
62.49%
Pronóstico anual:
758.17%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 986.03 USD
Máxima:
4 713.55 USD (40.19%)
Reducción relativa:
De balance:
40.19% (4 713.55 USD)
De fondos:
5.71% (615.49 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY.fx 85
GBPJPY.fx 25
EURJPY.fx 21
GOLD.m 20
EURAUD.fx 9
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY.fx 5.5K
GBPJPY.fx -736
EURJPY.fx -1.3K
GOLD.m -808
EURAUD.fx 446
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY.fx 11K
GBPJPY.fx -2.9K
EURJPY.fx -3K
GOLD.m -2.3K
EURAUD.fx -355
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 263.65 USD
Peor transacción: -263 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 15
Beneficio máximo consecutivo: +3 301.31 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 383.02 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "InstaFinance-Europe.com" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.30 14:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 17:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 14:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 03:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 10:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 08:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.62% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 01:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 04:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 07:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 00:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.83% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 19:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 00:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.87% of days out of 115 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 17:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.08 21:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 03:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 11:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 10:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 19:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 09:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.21 14:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
