Negociações:
160
Negociações com lucro:
50 (31.25%)
Negociações com perda:
110 (68.75%)
Melhor negociação:
1 263.65 USD
Pior negociação:
-262.75 USD
Lucro bruto:
17 401.38 USD (50 287 pips)
Perda bruta:
-14 261.82 USD (47 855 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (3 301.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 301.31 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
18.27%
Depósito máximo carregado:
34.98%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
0.67
Negociações longas:
140 (87.50%)
Negociações curtas:
20 (12.50%)
Fator de lucro:
1.22
Valor esperado:
19.62 USD
Lucro médio:
348.03 USD
Perda média:
-129.65 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-2 383.02 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 383.02 USD (15)
Crescimento mensal:
62.49%
Previsão anual:
758.17%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 986.03 USD
Máximo:
4 713.55 USD (40.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
40.19% (4 713.55 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.71% (615.49 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY.fx
|85
|GBPJPY.fx
|25
|EURJPY.fx
|21
|GOLD.m
|20
|EURAUD.fx
|9
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY.fx
|5.5K
|GBPJPY.fx
|-736
|EURJPY.fx
|-1.3K
|GOLD.m
|-808
|EURAUD.fx
|446
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY.fx
|11K
|GBPJPY.fx
|-2.9K
|EURJPY.fx
|-3K
|GOLD.m
|-2.3K
|EURAUD.fx
|-355
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 263.65 USD
Pior negociação: -263 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +3 301.31 USD
Máxima perda consecutiva: -2 383.02 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "InstaFinance-Europe.com" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
