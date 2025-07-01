SinaisSeções
Dmitrii Orlovskii

AT MM Pro

Dmitrii Orlovskii
0 comentários
Confiabilidade
27 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 31%
InstaFinance-Europe.com
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
160
Negociações com lucro:
50 (31.25%)
Negociações com perda:
110 (68.75%)
Melhor negociação:
1 263.65 USD
Pior negociação:
-262.75 USD
Lucro bruto:
17 401.38 USD (50 287 pips)
Perda bruta:
-14 261.82 USD (47 855 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (3 301.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 301.31 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
18.27%
Depósito máximo carregado:
34.98%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
0.67
Negociações longas:
140 (87.50%)
Negociações curtas:
20 (12.50%)
Fator de lucro:
1.22
Valor esperado:
19.62 USD
Lucro médio:
348.03 USD
Perda média:
-129.65 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-2 383.02 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 383.02 USD (15)
Crescimento mensal:
62.49%
Previsão anual:
758.17%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 986.03 USD
Máximo:
4 713.55 USD (40.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
40.19% (4 713.55 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.71% (615.49 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY.fx 85
GBPJPY.fx 25
EURJPY.fx 21
GOLD.m 20
EURAUD.fx 9
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY.fx 5.5K
GBPJPY.fx -736
EURJPY.fx -1.3K
GOLD.m -808
EURAUD.fx 446
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY.fx 11K
GBPJPY.fx -2.9K
EURJPY.fx -3K
GOLD.m -2.3K
EURAUD.fx -355
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 263.65 USD
Pior negociação: -263 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +3 301.31 USD
Máxima perda consecutiva: -2 383.02 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "InstaFinance-Europe.com" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2025.12.30 14:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 17:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 14:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 03:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 10:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 08:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.62% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 01:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 04:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 07:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 00:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.83% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 19:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 00:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.87% of days out of 115 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 17:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.08 21:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 03:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 11:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 10:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 19:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 09:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.21 14:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
AT MM Pro
1000 USD por mês
31%
0
0
USD
13K
USD
27
100%
160
31%
18%
1.22
19.62
USD
40%
1:200
