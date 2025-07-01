СигналыРазделы
Dmitrii Orlovskii

AT MM Pro

Dmitrii Orlovskii
0 отзывов
Надежность
25 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2025 30%
InstaFinance-Europe.com
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
157
Прибыльных трейдов:
49 (31.21%)
Убыточных трейдов:
108 (68.79%)
Лучший трейд:
1 263.65 USD
Худший трейд:
-262.75 USD
Общая прибыль:
17 095.61 USD (49 964 pips)
Общий убыток:
-14 100.38 USD (45 654 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (3 301.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 301.31 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
28.30%
Макс. загрузка депозита:
26.57%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
0.64
Длинных трейдов:
139 (88.54%)
Коротких трейдов:
18 (11.46%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
19.08 USD
Средняя прибыль:
348.89 USD
Средний убыток:
-130.56 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-2 383.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 383.02 USD (15)
Прирост в месяц:
51.11%
Годовой прогноз:
620.09%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 986.03 USD
Максимальная:
4 713.55 USD (40.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
40.19% (4 713.55 USD)
По эквити:
5.71% (615.49 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY.fx 84
GBPJPY.fx 25
EURJPY.fx 21
GOLD.m 18
EURAUD.fx 9
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY.fx 5.2K
GBPJPY.fx -736
EURJPY.fx -1.3K
GOLD.m -647
EURAUD.fx 446
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY.fx 11K
GBPJPY.fx -2.9K
EURJPY.fx -3K
GOLD.m -148
EURAUD.fx -355
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 263.65 USD
Худший трейд: -263 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +3 301.31 USD
Макс. убыток в серии: -2 383.02 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaFinance-Europe.com" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.24 17:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 14:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 03:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 10:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 08:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.62% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 01:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 04:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 07:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 00:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.83% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 19:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 00:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.87% of days out of 115 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 17:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.08 21:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 03:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 11:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 10:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 19:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 09:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.21 14:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 18:06
Share of days for 80% of growth is too low
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AT MM Pro
1000 USD в месяц
30%
0
0
USD
13K
USD
25
100%
157
31%
28%
1.21
19.08
USD
40%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.