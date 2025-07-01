- Прирост
Всего трейдов:
157
Прибыльных трейдов:
49 (31.21%)
Убыточных трейдов:
108 (68.79%)
Лучший трейд:
1 263.65 USD
Худший трейд:
-262.75 USD
Общая прибыль:
17 095.61 USD (49 964 pips)
Общий убыток:
-14 100.38 USD (45 654 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (3 301.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 301.31 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
28.30%
Макс. загрузка депозита:
26.57%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
0.64
Длинных трейдов:
139 (88.54%)
Коротких трейдов:
18 (11.46%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
19.08 USD
Средняя прибыль:
348.89 USD
Средний убыток:
-130.56 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-2 383.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 383.02 USD (15)
Прирост в месяц:
51.11%
Годовой прогноз:
620.09%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 986.03 USD
Максимальная:
4 713.55 USD (40.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
40.19% (4 713.55 USD)
По эквити:
5.71% (615.49 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY.fx
|84
|GBPJPY.fx
|25
|EURJPY.fx
|21
|GOLD.m
|18
|EURAUD.fx
|9
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY.fx
|5.2K
|GBPJPY.fx
|-736
|EURJPY.fx
|-1.3K
|GOLD.m
|-647
|EURAUD.fx
|446
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY.fx
|11K
|GBPJPY.fx
|-2.9K
|EURJPY.fx
|-3K
|GOLD.m
|-148
|EURAUD.fx
|-355
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 263.65 USD
Худший трейд: -263 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +3 301.31 USD
Макс. убыток в серии: -2 383.02 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaFinance-Europe.com" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
