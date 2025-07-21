FiyatlarBölümler
VTI
VTI: Vanguard Total Stock Market ETF

328.42 USD 1.25 (0.38%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VTI fiyatı bugün 0.38% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 326.84 ve Yüksek fiyatı olarak 328.85 aralığında işlem gördü.

Vanguard Total Stock Market ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
326.84 328.85
Yıllık aralık
236.42 328.85
Önceki kapanış
327.17
Açılış
328.13
Satış
328.42
Alış
328.72
Düşük
326.84
Yüksek
328.85
Hacim
5.658 K
Günlük değişim
0.38%
Aylık değişim
4.49%
6 aylık değişim
19.86%
Yıllık değişim
16.05%
21 Eylül, Pazar