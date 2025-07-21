Dövizler / VTI
VTI: Vanguard Total Stock Market ETF
328.42 USD 1.25 (0.38%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VTI fiyatı bugün 0.38% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 326.84 ve Yüksek fiyatı olarak 328.85 aralığında işlem gördü.
Vanguard Total Stock Market ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
326.84 328.85
Yıllık aralık
236.42 328.85
- Önceki kapanış
- 327.17
- Açılış
- 328.13
- Satış
- 328.42
- Alış
- 328.72
- Düşük
- 326.84
- Yüksek
- 328.85
- Hacim
- 5.658 K
- Günlük değişim
- 0.38%
- Aylık değişim
- 4.49%
- 6 aylık değişim
- 19.86%
- Yıllık değişim
- 16.05%
21 Eylül, Pazar