VTI: Vanguard Total Stock Market ETF

325.11 USD 0.37 (0.11%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de VTI de hoy ha cambiado un -0.11%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 322.76, mientras que el máximo ha alcanzado 326.90.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Vanguard Total Stock Market ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
322.76 326.90
Rango anual
236.42 326.90
Cierres anteriores
325.48
Open
325.68
Bid
325.11
Ask
325.41
Low
322.76
High
326.90
Volumen
5.129 K
Cambio diario
-0.11%
Cambio mensual
3.44%
Cambio a 6 meses
18.65%
Cambio anual
14.88%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
23.2
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
5.6
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
231 K
Pronós.
282 K
Prev.
264 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
1.920 M
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.927 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B