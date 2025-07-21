Divisas / VTI
VTI: Vanguard Total Stock Market ETF
325.11 USD 0.37 (0.11%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de VTI de hoy ha cambiado un -0.11%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 322.76, mientras que el máximo ha alcanzado 326.90.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Vanguard Total Stock Market ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
322.76 326.90
Rango anual
236.42 326.90
- Cierres anteriores
- 325.48
- Open
- 325.68
- Bid
- 325.11
- Ask
- 325.41
- Low
- 322.76
- High
- 326.90
- Volumen
- 5.129 K
- Cambio diario
- -0.11%
- Cambio mensual
- 3.44%
- Cambio a 6 meses
- 18.65%
- Cambio anual
- 14.88%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
- 23.2
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
- 5.6
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
- 231 K
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 264 K
12:30
USD
- Act.
- 1.920 M
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.927 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B