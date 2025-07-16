クォートセクション
通貨 / VTI
株に戻る

VTI: Vanguard Total Stock Market ETF

327.17 USD 2.06 (0.63%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VTIの今日の為替レートは、0.63%変化しました。日中、通貨は1あたり325.95の安値と328.26の高値で取引されました。

Vanguard Total Stock Market ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VTI News

1日のレンジ
325.95 328.26
1年のレンジ
236.42 328.26
以前の終値
325.11
始値
326.80
買値
327.17
買値
327.47
安値
325.95
高値
328.26
出来高
4.944 K
1日の変化
0.63%
1ヶ月の変化
4.09%
6ヶ月の変化
19.40%
1年の変化
15.61%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K