通貨 / VTI
VTI: Vanguard Total Stock Market ETF
327.17 USD 2.06 (0.63%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VTIの今日の為替レートは、0.63%変化しました。日中、通貨は1あたり325.95の安値と328.26の高値で取引されました。
Vanguard Total Stock Market ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VTI News
1日のレンジ
325.95 328.26
1年のレンジ
236.42 328.26
- 以前の終値
- 325.11
- 始値
- 326.80
- 買値
- 327.17
- 買値
- 327.47
- 安値
- 325.95
- 高値
- 328.26
- 出来高
- 4.944 K
- 1日の変化
- 0.63%
- 1ヶ月の変化
- 4.09%
- 6ヶ月の変化
- 19.40%
- 1年の変化
- 15.61%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K