VTI: Vanguard Total Stock Market ETF
328.42 USD 1.25 (0.38%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de VTI a changé de 0.38% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 326.84 et à un maximum de 328.85.
Suivez la dynamique Vanguard Total Stock Market ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
VTI Nouvelles
Range quotidien
326.84 328.85
Range Annuel
236.42 328.85
- Clôture Précédente
- 327.17
- Ouverture
- 328.13
- Bid
- 328.42
- Ask
- 328.72
- Plus Bas
- 326.84
- Plus Haut
- 328.85
- Volume
- 5.658 K
- Changement quotidien
- 0.38%
- Changement Mensuel
- 4.49%
- Changement à 6 Mois
- 19.86%
- Changement Annuel
- 16.05%
20 septembre, samedi