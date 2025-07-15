КотировкиРазделы
VTI: Vanguard Total Stock Market ETF

325.48 USD 0.41 (0.13%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VTI за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 324.92, а максимальная — 326.39.

Следите за динамикой Vanguard Total Stock Market ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости VTI

Дневной диапазон
324.92 326.39
Годовой диапазон
236.42 326.39
Предыдущее закрытие
325.89
Open
326.32
Bid
325.48
Ask
325.78
Low
324.92
High
326.39
Объем
4.806 K
Дневное изменение
-0.13%
Месячное изменение
3.55%
6-месячное изменение
18.78%
Годовое изменение
15.01%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.