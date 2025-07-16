Währungen / VTI
VTI: Vanguard Total Stock Market ETF
328.42 USD 1.25 (0.38%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VTI hat sich für heute um 0.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 326.84 bis zu einem Hoch von 328.85 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vanguard Total Stock Market ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
326.84 328.85
Jahresspanne
236.42 328.85
- Vorheriger Schlusskurs
- 327.17
- Eröffnung
- 328.13
- Bid
- 328.42
- Ask
- 328.72
- Tief
- 326.84
- Hoch
- 328.85
- Volumen
- 5.658 K
- Tagesänderung
- 0.38%
- Monatsänderung
- 4.49%
- 6-Monatsänderung
- 19.86%
- Jahresänderung
- 16.05%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K