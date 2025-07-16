KurseKategorien
VTI: Vanguard Total Stock Market ETF

328.42 USD 1.25 (0.38%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VTI hat sich für heute um 0.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 326.84 bis zu einem Hoch von 328.85 gehandelt.

Verfolgen Sie die Vanguard Total Stock Market ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
326.84 328.85
Jahresspanne
236.42 328.85
Vorheriger Schlusskurs
327.17
Eröffnung
328.13
Bid
328.42
Ask
328.72
Tief
326.84
Hoch
328.85
Volumen
5.658 K
Tagesänderung
0.38%
Monatsänderung
4.49%
6-Monatsänderung
19.86%
Jahresänderung
16.05%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K