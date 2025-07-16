통화 / VTI
VTI: Vanguard Total Stock Market ETF
328.42 USD 1.25 (0.38%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
VTI 환율이 오늘 0.38%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 326.84이고 고가는 328.85이었습니다.
Vanguard Total Stock Market ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
326.84 328.85
년간 변동
236.42 328.85
- 이전 종가
- 327.17
- 시가
- 328.13
- Bid
- 328.42
- Ask
- 328.72
- 저가
- 326.84
- 고가
- 328.85
- 볼륨
- 5.658 K
- 일일 변동
- 0.38%
- 월 변동
- 4.49%
- 6개월 변동
- 19.86%
- 년간 변동율
- 16.05%
20 9월, 토요일