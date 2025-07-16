시세섹션
통화 / VTI
주식로 돌아가기

VTI: Vanguard Total Stock Market ETF

328.42 USD 1.25 (0.38%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

VTI 환율이 오늘 0.38%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 326.84이고 고가는 328.85이었습니다.

Vanguard Total Stock Market ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VTI News

일일 변동 비율
326.84 328.85
년간 변동
236.42 328.85
이전 종가
327.17
시가
328.13
Bid
328.42
Ask
328.72
저가
326.84
고가
328.85
볼륨
5.658 K
일일 변동
0.38%
월 변동
4.49%
6개월 변동
19.86%
년간 변동율
16.05%
20 9월, 토요일