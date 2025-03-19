Dövizler / PHO
PHO: Invesco Water Resources ETF
71.05 USD 0.59 (0.82%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PHO fiyatı bugün -0.82% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 71.05 ve Yüksek fiyatı olarak 71.63 aralığında işlem gördü.
Invesco Water Resources ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
71.05 71.63
Yıllık aralık
57.11 74.33
- Önceki kapanış
- 71.64
- Açılış
- 71.63
- Satış
- 71.05
- Alış
- 71.35
- Düşük
- 71.05
- Yüksek
- 71.63
- Hacim
- 20
- Günlük değişim
- -0.82%
- Aylık değişim
- -1.65%
- 6 aylık değişim
- 10.24%
- Yıllık değişim
- 0.74%
24 Eylül, Çarşamba
14:00
USD
- Açıklanan
- 0.800 M
- Beklenti
- 0.692 M
- Önceki
- 0.664 M
14:00
USD
- Açıklanan
- 20.5%
- Beklenti
- 7.9%
- Önceki
- -1.8%
14:30
USD
- Açıklanan
- -0.607 M
- Beklenti
- -2.631 M
- Önceki
- -9.285 M
14:30
USD
- Açıklanan
- 0.177 M
- Beklenti
- -0.329 M
- Önceki
- -0.296 M
17:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.724%