PHO: Invesco Water Resources ETF
71.54 USD 0.10 (0.14%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PHO за сегодня изменился на -0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 71.52, а максимальная — 71.63.
Следите за динамикой Invesco Water Resources ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
71.52 71.63
Годовой диапазон
57.11 74.33
- Предыдущее закрытие
- 71.64
- Open
- 71.63
- Bid
- 71.54
- Ask
- 71.84
- Low
- 71.52
- High
- 71.63
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- -0.14%
- Месячное изменение
- -0.97%
- 6-месячное изменение
- 11.00%
- Годовое изменение
- 1.43%
24 сентября, среда
14:00
USD
- Акт.
- 0.800 млн
- Прог.
- 0.692 млн
- Пред.
- 0.664 млн
14:00
USD
- Акт.
- 20.5%
- Прог.
- 7.9%
- Пред.
- -1.8%
14:30
USD
- Акт.
- -0.607 млн
- Прог.
- -2.631 млн
- Пред.
- -9.285 млн
14:30
USD
- Акт.
- 0.177 млн
- Прог.
- -0.329 млн
- Пред.
- -0.296 млн
17:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 3.724%