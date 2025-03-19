Devises / PHO
PHO: Invesco Water Resources ETF
71.54 USD 0.10 (0.14%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PHO a changé de -0.14% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 71.52 et à un maximum de 71.63.
Suivez la dynamique Invesco Water Resources ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Range quotidien
71.52 71.63
Range Annuel
57.11 74.33
- Clôture Précédente
- 71.64
- Ouverture
- 71.63
- Bid
- 71.54
- Ask
- 71.84
- Plus Bas
- 71.52
- Plus Haut
- 71.63
- Volume
- 8
- Changement quotidien
- -0.14%
- Changement Mensuel
- -0.97%
- Changement à 6 Mois
- 11.00%
- Changement Annuel
- 1.43%
24 septembre, mercredi
14:00
USD
- Act
- 0.800 M
- Fcst
- 0.692 M
- Prev
- 0.664 M
14:00
USD
- Act
- 20.5%
- Fcst
- 7.9%
- Prev
- -1.8%
14:30
USD
- Act
- -0.607 M
- Fcst
- -2.631 M
- Prev
- -9.285 M
14:30
USD
- Act
- 0.177 M
- Fcst
- -0.329 M
- Prev
- -0.296 M
17:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 3.724%