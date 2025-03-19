KurseKategorien
PHO: Invesco Water Resources ETF

71.54 USD 0.10 (0.14%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PHO hat sich für heute um -0.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 71.52 bis zu einem Hoch von 71.63 gehandelt.

Verfolgen Sie die Invesco Water Resources ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
71.52 71.63
Jahresspanne
57.11 74.33
Vorheriger Schlusskurs
71.64
Eröffnung
71.63
Bid
71.54
Ask
71.84
Tief
71.52
Hoch
71.63
Volumen
8
Tagesänderung
-0.14%
Monatsänderung
-0.97%
6-Monatsänderung
11.00%
Jahresänderung
1.43%
24 September, Mittwoch
14:00
USD
Verkäufe von Neubauten
Akt
0.800 M
Erw
0.692 M
Vorh
0.664 M
14:00
USD
Verkäufe von Neubauten m/m
Akt
20.5%
Erw
7.9%
Vorh
-1.8%
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermenge
Akt
-0.607 M
Erw
-2.631 M
Vorh
-9.285 M
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermengen in Cushing, Oklahoma
Akt
0.177 M
Erw
-0.329 M
Vorh
-0.296 M
17:00
USD
5-jährige Schatzanweisung Auktion
Akt
Erw
Vorh
3.724%