Währungen / PHO
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PHO: Invesco Water Resources ETF
71.54 USD 0.10 (0.14%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PHO hat sich für heute um -0.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 71.52 bis zu einem Hoch von 71.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco Water Resources ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PHO News
- Should You Invest in the Invesco Water Resources ETF (PHO)?
- What's Going On With Pentair Stock Monday? - Pentair (NYSE:PNR)
- Is Invesco Water Resources ETF (PHO) a Strong ETF Right Now?
- Photocure Q2 2025 presentation: Record revenue growth amid strategic expansion
- Should You Invest in the Invesco Water Resources ETF (PHO)?
- Should You Invest in the First Trust Water ETF (FIW)?
- Should You Invest in the Invesco Global Water ETF (PIO)?
- CGW ETF: A Ticket To The Global Water Industry (NYSEARCA:CGW)
- Should You Invest in the Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW)?
- PHO ETF: Riding $50Bn Of Subsidies (NASDAQ:PHO)
- FIW ETF: The Best Choice If You're Determined To Own A Water ETF (NYSEARCA:FIW)
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- Toro Cuts Outlook as Sales, Margins Decline - Toro (NYSE:TTC)
- Ferguson Stock Soars On Strong Q3 Growth, Margin Gains And Upbeat Guidance - Ferguson Enterprises (NYSE:FERG)
- Modine Acquires L.B. White In $112-Million Deal To Expand HVAC, Agriculture Heating Business - Modine Manufacturing (NYSE:MOD)
- Our Portfolio Managers Weigh Impact Of Trump’s Tariffs
- Roper Technologies Announces $1.65 Billion CentralReach Acquisition, Targets 20%+ Growth - Roper Techs (NASDAQ:ROP)
- Invesco Health Care Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Global Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Global Focus Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Multi-Asset Income Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Income Allocation Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Real Estate Fund Q4 2024 Commentary
Tagesspanne
71.52 71.63
Jahresspanne
57.11 74.33
- Vorheriger Schlusskurs
- 71.64
- Eröffnung
- 71.63
- Bid
- 71.54
- Ask
- 71.84
- Tief
- 71.52
- Hoch
- 71.63
- Volumen
- 8
- Tagesänderung
- -0.14%
- Monatsänderung
- -0.97%
- 6-Monatsänderung
- 11.00%
- Jahresänderung
- 1.43%
24 September, Mittwoch
14:00
USD
- Akt
- 0.800 M
- Erw
- 0.692 M
- Vorh
- 0.664 M
14:00
USD
- Akt
- 20.5%
- Erw
- 7.9%
- Vorh
- -1.8%
14:30
USD
- Akt
- -0.607 M
- Erw
- -2.631 M
- Vorh
- -9.285 M
14:30
USD
- Akt
- 0.177 M
- Erw
- -0.329 M
- Vorh
- -0.296 M
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.724%