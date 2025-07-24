Dövizler / ITGR
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ITGR: Integer Holdings Corporation
103.32 USD 0.75 (0.72%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ITGR fiyatı bugün -0.72% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 102.34 ve Yüksek fiyatı olarak 104.93 aralığında işlem gördü.
Integer Holdings Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ITGR haberleri
- Why Integer (ITGR) is a Top Value Stock for the Long-Term
- ITGR vs. SONVY: Which Stock Is the Better Value Option?
- Are Investors Undervaluing Integer Holdings (ITGR) Right Now?
- 3 Top Medical Instruments Stocks Defying Tariff Pressure With GenAI
- Wall Street Analysts See a 31.74% Upside in Integer (ITGR): Can the Stock Really Move This High?
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Zacks.com featured highlights StoneCo, CVS Health, Integer and USANA Health Sciences
- 4 Value Stocks Every Investor Should Hold in Volatile Times
- ITGR or PEN: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Here's Why Integer (ITGR) is a Strong Value Stock
- Integer Holding stock rating reiterated at Overweight by KeyBanc
- 4 Value Stocks to Shield Amid Labor Market and Trade Worries
- Franklin Small Cap Growth Fund Q2 2025 Commentary
- ITGR vs. PEN: Which Stock Is the Better Value Option?
- Why Integer (ITGR) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Integer Holding stock gets Buy rating reaffirmed by Benchmark
- Integer Holdings Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ITGR)
- Integer Holdings Corporation (ITGR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Integer Holdings Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Up Y/Y
- Integer Posts 19 Percent EPS Gain in Q2
- Citi reiterates Buy rating on Integer Holding stock amid strong Q2 results
- Integer (ITGR) Q2 Earnings Lag Estimates
- Integer Holdings shares tumble 5% despite revenue beat
- Integer Holdings Q2 2025 presentation: 11% sales growth, raises profit outlook
Günlük aralık
102.34 104.93
Yıllık aralık
99.73 146.36
- Önceki kapanış
- 104.07
- Açılış
- 104.37
- Satış
- 103.32
- Alış
- 103.62
- Düşük
- 102.34
- Yüksek
- 104.93
- Hacim
- 1.029 K
- Günlük değişim
- -0.72%
- Aylık değişim
- -3.29%
- 6 aylık değişim
- -12.09%
- Yıllık değişim
- -20.36%
21 Eylül, Pazar