ITGR: Integer Holdings Corporation

103.32 USD 0.75 (0.72%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ITGR fiyatı bugün -0.72% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 102.34 ve Yüksek fiyatı olarak 104.93 aralığında işlem gördü.

Integer Holdings Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
102.34 104.93
Yıllık aralık
99.73 146.36
Önceki kapanış
104.07
Açılış
104.37
Satış
103.32
Alış
103.62
Düşük
102.34
Yüksek
104.93
Hacim
1.029 K
Günlük değişim
-0.72%
Aylık değişim
-3.29%
6 aylık değişim
-12.09%
Yıllık değişim
-20.36%
21 Eylül, Pazar