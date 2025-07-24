KurseKategorien
ITGR: Integer Holdings Corporation

104.07 USD 1.33 (1.29%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ITGR hat sich für heute um 1.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 102.01 bis zu einem Hoch von 104.87 gehandelt.

Verfolgen Sie die Integer Holdings Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

ITGR News

Tagesspanne
102.01 104.87
Jahresspanne
99.73 146.36
Vorheriger Schlusskurs
102.74
Eröffnung
102.16
Bid
104.07
Ask
104.37
Tief
102.01
Hoch
104.87
Volumen
917
Tagesänderung
1.29%
Monatsänderung
-2.59%
6-Monatsänderung
-11.45%
Jahresänderung
-19.79%
