Währungen / ITGR
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ITGR: Integer Holdings Corporation
104.07 USD 1.33 (1.29%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ITGR hat sich für heute um 1.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 102.01 bis zu einem Hoch von 104.87 gehandelt.
Verfolgen Sie die Integer Holdings Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ITGR News
- ITGR vs. SONVY: Which Stock Is the Better Value Option?
- Are Investors Undervaluing Integer Holdings (ITGR) Right Now?
- 3 Top Medical Instruments Stocks Defying Tariff Pressure With GenAI
- Wall Street Analysts See a 31.74% Upside in Integer (ITGR): Can the Stock Really Move This High?
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Zacks.com featured highlights StoneCo, CVS Health, Integer and USANA Health Sciences
- 4 Value Stocks Every Investor Should Hold in Volatile Times
- ITGR or PEN: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Here's Why Integer (ITGR) is a Strong Value Stock
- Integer Holding stock rating reiterated at Overweight by KeyBanc
- 4 Value Stocks to Shield Amid Labor Market and Trade Worries
- Franklin Small Cap Growth Fund Q2 2025 Commentary
- ITGR vs. PEN: Which Stock Is the Better Value Option?
- Why Integer (ITGR) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Integer Holding stock gets Buy rating reaffirmed by Benchmark
- Integer Holdings Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ITGR)
- Integer Holdings Corporation (ITGR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Integer Holdings Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Up Y/Y
- Integer Posts 19 Percent EPS Gain in Q2
- Citi reiterates Buy rating on Integer Holding stock amid strong Q2 results
- Integer (ITGR) Q2 Earnings Lag Estimates
- Integer Holdings shares tumble 5% despite revenue beat
- Integer Holdings Q2 2025 presentation: 11% sales growth, raises profit outlook
- Integer Hld earnings matched, revenue topped estimates
Tagesspanne
102.01 104.87
Jahresspanne
99.73 146.36
- Vorheriger Schlusskurs
- 102.74
- Eröffnung
- 102.16
- Bid
- 104.07
- Ask
- 104.37
- Tief
- 102.01
- Hoch
- 104.87
- Volumen
- 917
- Tagesänderung
- 1.29%
- Monatsänderung
- -2.59%
- 6-Monatsänderung
- -11.45%
- Jahresänderung
- -19.79%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K