ITGR: Integer Holdings Corporation

103.09 USD 2.90 (2.89%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ITGR за сегодня изменился на 2.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 99.86, а максимальная — 103.09.

Следите за динамикой Integer Holdings Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
99.86 103.09
Годовой диапазон
99.73 146.36
Предыдущее закрытие
100.19
Open
99.86
Bid
103.09
Ask
103.39
Low
99.86
High
103.09
Объем
1.159 K
Дневное изменение
2.89%
Месячное изменение
-3.51%
6-месячное изменение
-12.29%
Годовое изменение
-20.54%
