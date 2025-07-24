Валюты / ITGR
ITGR: Integer Holdings Corporation
103.09 USD 2.90 (2.89%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ITGR за сегодня изменился на 2.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 99.86, а максимальная — 103.09.
Следите за динамикой Integer Holdings Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
99.86 103.09
Годовой диапазон
99.73 146.36
- Предыдущее закрытие
- 100.19
- Open
- 99.86
- Bid
- 103.09
- Ask
- 103.39
- Low
- 99.86
- High
- 103.09
- Объем
- 1.159 K
- Дневное изменение
- 2.89%
- Месячное изменение
- -3.51%
- 6-месячное изменение
- -12.29%
- Годовое изменение
- -20.54%
