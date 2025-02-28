FiyatlarBölümler
Dövizler / INTZ
INTZ: Intrusion Inc

1.95 USD 0.17 (9.55%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

INTZ fiyatı bugün 9.55% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.76 ve Yüksek fiyatı olarak 1.95 aralığında işlem gördü.

Intrusion Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

INTZ haberleri

Günlük aralık
1.76 1.95
Yıllık aralık
0.35 7.34
Önceki kapanış
1.78
Açılış
1.78
Satış
1.95
Alış
2.25
Düşük
1.76
Yüksek
1.95
Hacim
479
Günlük değişim
9.55%
Aylık değişim
13.37%
6 aylık değişim
77.27%
Yıllık değişim
129.41%
21 Eylül, Pazar