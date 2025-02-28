货币 / INTZ
INTZ: Intrusion Inc
1.71 USD 0.02 (1.18%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日INTZ汇率已更改1.18%。当日，交易品种以低点1.68和高点1.82进行交易。
关注Intrusion Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
1.68 1.82
年范围
0.35 7.34
- 前一天收盘价
- 1.69
- 开盘价
- 1.68
- 卖价
- 1.71
- 买价
- 2.01
- 最低价
- 1.68
- 最高价
- 1.82
- 交易量
- 250
- 日变化
- 1.18%
- 月变化
- -0.58%
- 6个月变化
- 55.45%
- 年变化
- 101.18%
