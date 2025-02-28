Währungen / INTZ
INTZ: Intrusion Inc
1.85 USD 0.07 (3.93%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von INTZ hat sich für heute um 3.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.76 bis zu einem Hoch von 1.92 gehandelt.
Verfolgen Sie die Intrusion Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
INTZ News
- Intrusion Inc. (INTZ) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
- 3 Tech Infrastructure Stocks Look Ready To Fly - Intrusion (NASDAQ:INTZ), Katapult Holdings (NASDAQ:KPLT)
- Lantronix's Q4 Earnings Meet Estimates, Down Y/Y, Stock Declines
- RADCOM Q2 Earnings Beat on Robust Top-Line Traction, View Reiterated
- Intrusion Incurs Loss in Q2 Despite 28% Top-Line Growth, Stock Jumps
- Intrusion Inc. (INTZ) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Intrusion Inc. (INTZ) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Earnings call transcript: Intrusion’s Q2 2025 growth and future outlook
- Intrusion Inc. (INTZ) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
- Why Intrusion Inc. (INTZ) Dipped More Than Broader Market Today
- Intrusion receives $3 million additional DoD funding for cyber tools
- Intrusion Inc. (INTZ) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- Intrusion Inc. (INTZ) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
- Intrusion stock price target raised to $2.50 from $1.50 at H.C. Wainwright
- Ascendiant Capital lifts Intrusion stock target to $11, keeps Buy rating
- Intrusion Inc. (INTZ) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
1.76 1.92
Jahresspanne
0.35 7.34
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.78
- Eröffnung
- 1.78
- Bid
- 1.85
- Ask
- 2.15
- Tief
- 1.76
- Hoch
- 1.92
- Volumen
- 288
- Tagesänderung
- 3.93%
- Monatsänderung
- 7.56%
- 6-Monatsänderung
- 68.18%
- Jahresänderung
- 117.65%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K