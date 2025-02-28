Валюты / INTZ
INTZ: Intrusion Inc
1.69 USD 0.04 (2.31%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс INTZ за сегодня изменился на -2.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.65, а максимальная — 1.75.
Следите за динамикой Intrusion Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости INTZ
- 3 Tech Infrastructure Stocks Look Ready To Fly - Intrusion (NASDAQ:INTZ), Katapult Holdings (NASDAQ:KPLT)
- Lantronix's Q4 Earnings Meet Estimates, Down Y/Y, Stock Declines
- RADCOM Q2 Earnings Beat on Robust Top-Line Traction, View Reiterated
- Intrusion Incurs Loss in Q2 Despite 28% Top-Line Growth, Stock Jumps
- Intrusion Inc. (INTZ) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Intrusion Inc. (INTZ) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Earnings call transcript: Intrusion’s Q2 2025 growth and future outlook
- Intrusion Inc. (INTZ) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
- Why Intrusion Inc. (INTZ) Dipped More Than Broader Market Today
- Intrusion receives $3 million additional DoD funding for cyber tools
- Intrusion Inc. (INTZ) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- Intrusion Inc. (INTZ) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
- Intrusion stock price target raised to $2.50 from $1.50 at H.C. Wainwright
- Ascendiant Capital lifts Intrusion stock target to $11, keeps Buy rating
- Intrusion Inc. (INTZ) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
1.65 1.75
Годовой диапазон
0.35 7.34
- Предыдущее закрытие
- 1.73
- Open
- 1.74
- Bid
- 1.69
- Ask
- 1.99
- Low
- 1.65
- High
- 1.75
- Объем
- 191
- Дневное изменение
- -2.31%
- Месячное изменение
- -1.74%
- 6-месячное изменение
- 53.64%
- Годовое изменение
- 98.82%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.