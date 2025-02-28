Moedas / INTZ
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
INTZ: Intrusion Inc
1.78 USD 0.07 (4.09%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do INTZ para hoje mudou para 4.09%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.70 e o mais alto foi 1.79.
Veja a dinâmica do par de moedas Intrusion Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INTZ Notícias
- Intrusion Inc. (INTZ) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
- 3 Tech Infrastructure Stocks Look Ready To Fly - Intrusion (NASDAQ:INTZ), Katapult Holdings (NASDAQ:KPLT)
- Lantronix's Q4 Earnings Meet Estimates, Down Y/Y, Stock Declines
- RADCOM Q2 Earnings Beat on Robust Top-Line Traction, View Reiterated
- Intrusion Incurs Loss in Q2 Despite 28% Top-Line Growth, Stock Jumps
- Intrusion Inc. (INTZ) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Intrusion Inc. (INTZ) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Earnings call transcript: Intrusion’s Q2 2025 growth and future outlook
- Intrusion Inc. (INTZ) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
- Why Intrusion Inc. (INTZ) Dipped More Than Broader Market Today
- Intrusion receives $3 million additional DoD funding for cyber tools
- Intrusion Inc. (INTZ) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- Intrusion Inc. (INTZ) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
- Intrusion stock price target raised to $2.50 from $1.50 at H.C. Wainwright
- Ascendiant Capital lifts Intrusion stock target to $11, keeps Buy rating
- Intrusion Inc. (INTZ) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
1.70 1.79
Faixa anual
0.35 7.34
- Fechamento anterior
- 1.71
- Open
- 1.75
- Bid
- 1.78
- Ask
- 2.08
- Low
- 1.70
- High
- 1.79
- Volume
- 263
- Mudança diária
- 4.09%
- Mudança mensal
- 3.49%
- Mudança de 6 meses
- 61.82%
- Mudança anual
- 109.41%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh