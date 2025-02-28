통화 / INTZ
INTZ: Intrusion Inc
1.95 USD 0.17 (9.55%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
INTZ 환율이 오늘 9.55%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.76이고 고가는 1.95이었습니다.
Intrusion Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
INTZ News
- Intrusion Inc. (INTZ) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
- 3 Tech Infrastructure Stocks Look Ready To Fly - Intrusion (NASDAQ:INTZ), Katapult Holdings (NASDAQ:KPLT)
- Lantronix's Q4 Earnings Meet Estimates, Down Y/Y, Stock Declines
- RADCOM Q2 Earnings Beat on Robust Top-Line Traction, View Reiterated
- Intrusion Incurs Loss in Q2 Despite 28% Top-Line Growth, Stock Jumps
- Intrusion Inc. (INTZ) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Intrusion Inc. (INTZ) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Earnings call transcript: Intrusion’s Q2 2025 growth and future outlook
- Intrusion Inc. (INTZ) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
- Why Intrusion Inc. (INTZ) Dipped More Than Broader Market Today
- Intrusion receives $3 million additional DoD funding for cyber tools
- Intrusion Inc. (INTZ) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- Intrusion Inc. (INTZ) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
- Intrusion stock price target raised to $2.50 from $1.50 at H.C. Wainwright
- Ascendiant Capital lifts Intrusion stock target to $11, keeps Buy rating
- Intrusion Inc. (INTZ) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
1.76 1.95
년간 변동
0.35 7.34
- 이전 종가
- 1.78
- 시가
- 1.78
- Bid
- 1.95
- Ask
- 2.25
- 저가
- 1.76
- 고가
- 1.95
- 볼륨
- 479
- 일일 변동
- 9.55%
- 월 변동
- 13.37%
- 6개월 변동
- 77.27%
- 년간 변동율
- 129.41%
20 9월, 토요일