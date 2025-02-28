Valute / INTZ
INTZ: Intrusion Inc
1.95 USD 0.17 (9.55%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio INTZ ha avuto una variazione del 9.55% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.76 e ad un massimo di 1.95.
Segui le dinamiche di Intrusion Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.76 1.95
Intervallo Annuale
0.35 7.34
- Chiusura Precedente
- 1.78
- Apertura
- 1.78
- Bid
- 1.95
- Ask
- 2.25
- Minimo
- 1.76
- Massimo
- 1.95
- Volume
- 479
- Variazione giornaliera
- 9.55%
- Variazione Mensile
- 13.37%
- Variazione Semestrale
- 77.27%
- Variazione Annuale
- 129.41%
21 settembre, domenica