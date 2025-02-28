CotationsSections
Devises / INTZ
Retour à Actions

INTZ: Intrusion Inc

1.95 USD 0.17 (9.55%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de INTZ a changé de 9.55% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.76 et à un maximum de 1.95.

Suivez la dynamique Intrusion Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

INTZ Nouvelles

Range quotidien
1.76 1.95
Range Annuel
0.35 7.34
Clôture Précédente
1.78
Ouverture
1.78
Bid
1.95
Ask
2.25
Plus Bas
1.76
Plus Haut
1.95
Volume
479
Changement quotidien
9.55%
Changement Mensuel
13.37%
Changement à 6 Mois
77.27%
Changement Annuel
129.41%
20 septembre, samedi