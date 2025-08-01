FiyatlarBölümler
Dövizler / HESM
Geri dön - Hisse senetleri

HESM: Hess Midstream LP Class A Share

35.39 USD 4.10 (10.38%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

HESM fiyatı bugün -10.38% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 35.23 ve Yüksek fiyatı olarak 36.82 aralığında işlem gördü.

Hess Midstream LP Class A Share hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HESM haberleri

Günlük aralık
35.23 36.82
Yıllık aralık
33.61 44.14
Önceki kapanış
39.49
Açılış
35.94
Satış
35.39
Alış
35.69
Düşük
35.23
Yüksek
36.82
Hacim
9.008 K
Günlük değişim
-10.38%
Aylık değişim
-13.70%
6 aylık değişim
-16.22%
Yıllık değişim
0.45%
21 Eylül, Pazar