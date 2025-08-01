통화 / HESM
HESM: Hess Midstream LP Class A Share
35.39 USD 4.10 (10.38%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HESM 환율이 오늘 -10.38%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 35.23이고 고가는 36.82이었습니다.
Hess Midstream LP Class A Share 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
35.23 36.82
년간 변동
33.61 44.14
- 이전 종가
- 39.49
- 시가
- 35.94
- Bid
- 35.39
- Ask
- 35.69
- 저가
- 35.23
- 고가
- 36.82
- 볼륨
- 9.008 K
- 일일 변동
- -10.38%
- 월 변동
- -13.70%
- 6개월 변동
- -16.22%
- 년간 변동율
- 0.45%
