KurseKategorien
Währungen / HESM
Zurück zum Aktien

HESM: Hess Midstream LP Class A Share

39.49 USD 0.25 (0.64%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HESM hat sich für heute um 0.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.98 bis zu einem Hoch von 39.56 gehandelt.

Verfolgen Sie die Hess Midstream LP Class A Share-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HESM News

Tagesspanne
38.98 39.56
Jahresspanne
33.61 44.14
Vorheriger Schlusskurs
39.24
Eröffnung
39.21
Bid
39.49
Ask
39.79
Tief
38.98
Hoch
39.56
Volumen
1.286 K
Tagesänderung
0.64%
Monatsänderung
-3.71%
6-Monatsänderung
-6.51%
Jahresänderung
12.09%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K