HESM: Hess Midstream LP Class A Share
39.49 USD 0.25 (0.64%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HESM hat sich für heute um 0.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.98 bis zu einem Hoch von 39.56 gehandelt.
Verfolgen Sie die Hess Midstream LP Class A Share-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
38.98 39.56
Jahresspanne
33.61 44.14
- Vorheriger Schlusskurs
- 39.24
- Eröffnung
- 39.21
- Bid
- 39.49
- Ask
- 39.79
- Tief
- 38.98
- Hoch
- 39.56
- Volumen
- 1.286 K
- Tagesänderung
- 0.64%
- Monatsänderung
- -3.71%
- 6-Monatsänderung
- -6.51%
- Jahresänderung
- 12.09%
