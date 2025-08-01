Devises / HESM
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
HESM: Hess Midstream LP Class A Share
35.39 USD 4.10 (10.38%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de HESM a changé de -10.38% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 35.23 et à un maximum de 36.82.
Suivez la dynamique Hess Midstream LP Class A Share. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HESM Nouvelles
- Tesla, AltC Surge Among Friday’s Market Cap Stock Movers
- UBS maintient sa notation Neutre sur l’action Hess Midstream suite à la réduction des forages dans le Bakken
- UBS reiterates Neutral rating on Hess Midstream stock amid Bakken rig reduction
- Le cours de Hess Midstream chute après des prévisions de réduction d’activité de forage
- Hess Midstream stock falls after reduced rig activity forecast
- Wells Fargo dégrade l’action Hess Midstream en raison de perspectives de croissance réduites
- Wells Fargo downgrades Hess Midstream stock on reduced growth outlook
- Hess Midstream ajuste ses perspectives alors que Chevron prévoit de réduire ses activités dans le Bakken
- Hess Midstream adjusts outlook as Chevron plans to reduce Bakken rigs
- Chevron and Exxon – how do their portfolios compare?
- Aon To Rally Around 19%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Aon (NYSE:AON), AvalonBay Communities (NYSE:AVB)
- UBS downgrades Hess Midstream stock to Neutral on Bakken activity concerns
- This HP Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - BXP (NYSE:BXP), Bioceres Crop Solutions (NASDAQ:BIOX)
- AMZA: Examining The Structure And Suitability Of This MLP ETF (NYSEARCA:AMZA)
- TYG: Merger Could Deliver Another 30% Bump In The Distribution
- August's 5 Dividend Growth Stocks With Yields Up To 8%
- Enbridge Stock Sees IBD RS Rating Rise To 73
- Hess Midstream: Chevron Clarity Nears (Downgrade) (NYSE:HESM)
- Exxon starts production at fourth floating oil vessel in Guyana
- MLP/Midstream Earnings So Far: Gas, Dividends, OBBBA & More
- ClearBridge Energy MLP Sector Q2 2025 Commentary
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Top 2 Energy Stocks That May Fall Off A Cliff This Quarter - Hess Midstream (NYSE:HESM), Joby Aviation (NYSE:JOBY)
- Exxon beats profit estimates with higher production despite weak oil prices
Range quotidien
35.23 36.82
Range Annuel
33.61 44.14
- Clôture Précédente
- 39.49
- Ouverture
- 35.94
- Bid
- 35.39
- Ask
- 35.69
- Plus Bas
- 35.23
- Plus Haut
- 36.82
- Volume
- 9.008 K
- Changement quotidien
- -10.38%
- Changement Mensuel
- -13.70%
- Changement à 6 Mois
- -16.22%
- Changement Annuel
- 0.45%
20 septembre, samedi