HESM: Hess Midstream LP Class A Share

35.39 USD 4.10 (10.38%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de HESM a changé de -10.38% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 35.23 et à un maximum de 36.82.

Suivez la dynamique Hess Midstream LP Class A Share. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
35.23 36.82
Range Annuel
33.61 44.14
Clôture Précédente
39.49
Ouverture
35.94
Bid
35.39
Ask
35.69
Plus Bas
35.23
Plus Haut
36.82
Volume
9.008 K
Changement quotidien
-10.38%
Changement Mensuel
-13.70%
Changement à 6 Mois
-16.22%
Changement Annuel
0.45%
