HESM: Hess Midstream LP Class A Share

39.36 USD 0.09 (0.23%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HESM за сегодня изменился на 0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.29, а максимальная — 39.51.

Следите за динамикой Hess Midstream LP Class A Share. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
39.29 39.51
Годовой диапазон
33.61 44.14
Предыдущее закрытие
39.27
Open
39.42
Bid
39.36
Ask
39.66
Low
39.29
High
39.51
Объем
2.011 K
Дневное изменение
0.23%
Месячное изменение
-4.02%
6-месячное изменение
-6.82%
Годовое изменение
11.72%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.