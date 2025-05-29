Dövizler / FSBW
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
FSBW: FS Bancorp Inc
41.22 USD 1.13 (2.67%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FSBW fiyatı bugün -2.67% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 40.60 ve Yüksek fiyatı olarak 42.35 aralığında işlem gördü.
FS Bancorp Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FSBW haberleri
- Is FS Bancorp (FSBW) a Great Value Stock Right Now?
- FS Bancorp executives attend Raymond James banking conference in Chicago
- Beat the Market the Zacks Way: Oracle, Intellia, Pharming Group in Focus
- Should Value Investors Buy FS Bancorp (FSBW) Stock?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Matt Mullet named CEO of 1st Security Bank as Joe Adams steps down
- Are Investors Undervaluing FS Bancorp (FSBW) Right Now?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Is FS Bancorp (FSBW) Stock Undervalued Right Now?
- FS Bancorp earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- FS Bancorp (FSBW) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- FS Bancorp reports Q2 net income of $7.7 million, declares special dividend
- FS Bancorp promotes May-Ling Sowell to chief compliance officer
- Preferred Bank (PFBC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Plumas Bancorp (PLBC) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- CVB Financial (CVBF) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
- FS Bancorp (FSBW) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
- FS Bancorp authorizes additional $5 million share repurchase program
- fs bancorp appoints baker tilly as new auditing firm
- FS Bancorp Shareholders Approve Executive Compensation
Günlük aralık
40.60 42.35
Yıllık aralık
34.61 49.15
- Önceki kapanış
- 42.35
- Açılış
- 42.35
- Satış
- 41.22
- Alış
- 41.52
- Düşük
- 40.60
- Yüksek
- 42.35
- Hacim
- 126
- Günlük değişim
- -2.67%
- Aylık değişim
- -2.07%
- 6 aylık değişim
- 8.70%
- Yıllık değişim
- -6.36%
21 Eylül, Pazar