FiyatlarBölümler
Dövizler / FSBW
Geri dön - Hisse senetleri

FSBW: FS Bancorp Inc

41.22 USD 1.13 (2.67%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FSBW fiyatı bugün -2.67% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 40.60 ve Yüksek fiyatı olarak 42.35 aralığında işlem gördü.

FS Bancorp Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FSBW haberleri

Günlük aralık
40.60 42.35
Yıllık aralık
34.61 49.15
Önceki kapanış
42.35
Açılış
42.35
Satış
41.22
Alış
41.52
Düşük
40.60
Yüksek
42.35
Hacim
126
Günlük değişim
-2.67%
Aylık değişim
-2.07%
6 aylık değişim
8.70%
Yıllık değişim
-6.36%
21 Eylül, Pazar