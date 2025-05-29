货币 / FSBW
FSBW: FS Bancorp Inc
40.86 USD 0.11 (0.27%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FSBW汇率已更改-0.27%。当日，交易品种以低点40.82和高点42.50进行交易。
关注FS Bancorp Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
40.82 42.50
年范围
34.61 49.15
- 前一天收盘价
- 40.97
- 开盘价
- 41.08
- 卖价
- 40.86
- 买价
- 41.16
- 最低价
- 40.82
- 最高价
- 42.50
- 交易量
- 61
- 日变化
- -0.27%
- 月变化
- -2.92%
- 6个月变化
- 7.75%
- 年变化
- -7.18%
