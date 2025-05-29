Валюты / FSBW
FSBW: FS Bancorp Inc
40.97 USD 0.59 (1.42%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FSBW за сегодня изменился на -1.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.68, а максимальная — 41.42.
Следите за динамикой FS Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
40.68 41.42
Годовой диапазон
34.61 49.15
- Предыдущее закрытие
- 41.56
- Open
- 41.42
- Bid
- 40.97
- Ask
- 41.27
- Low
- 40.68
- High
- 41.42
- Объем
- 43
- Дневное изменение
- -1.42%
- Месячное изменение
- -2.66%
- 6-месячное изменение
- 8.04%
- Годовое изменение
- -6.93%
