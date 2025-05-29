Währungen / FSBW
FSBW: FS Bancorp Inc
42.35 USD 1.14 (2.77%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FSBW hat sich für heute um 2.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 41.23 bis zu einem Hoch von 42.83 gehandelt.
Verfolgen Sie die FS Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
41.23 42.83
Jahresspanne
34.61 49.15
- Vorheriger Schlusskurs
- 41.21
- Eröffnung
- 41.31
- Bid
- 42.35
- Ask
- 42.65
- Tief
- 41.23
- Hoch
- 42.83
- Volumen
- 76
- Tagesänderung
- 2.77%
- Monatsänderung
- 0.62%
- 6-Monatsänderung
- 11.68%
- Jahresänderung
- -3.79%
