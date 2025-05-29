KurseKategorien
Währungen / FSBW
Zurück zum Aktien

FSBW: FS Bancorp Inc

42.35 USD 1.14 (2.77%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FSBW hat sich für heute um 2.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 41.23 bis zu einem Hoch von 42.83 gehandelt.

Verfolgen Sie die FS Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FSBW News

Tagesspanne
41.23 42.83
Jahresspanne
34.61 49.15
Vorheriger Schlusskurs
41.21
Eröffnung
41.31
Bid
42.35
Ask
42.65
Tief
41.23
Hoch
42.83
Volumen
76
Tagesänderung
2.77%
Monatsänderung
0.62%
6-Monatsänderung
11.68%
Jahresänderung
-3.79%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K