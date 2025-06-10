FiyatlarBölümler
BY: Byline Bancorp Inc

28.46 USD 0.79 (2.70%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BY fiyatı bugün -2.70% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 28.46 ve Yüksek fiyatı olarak 29.15 aralığında işlem gördü.

Byline Bancorp Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
28.46 29.15
Yıllık aralık
22.63 32.89
Önceki kapanış
29.25
Açılış
29.14
Satış
28.46
Alış
28.76
Düşük
28.46
Yüksek
29.15
Hacim
281
Günlük değişim
-2.70%
Aylık değişim
-0.42%
6 aylık değişim
8.92%
Yıllık değişim
7.84%
21 Eylül, Pazar