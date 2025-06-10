货币 / BY
BY: Byline Bancorp Inc
28.55 USD 0.30 (1.06%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BY汇率已更改1.06%。当日，交易品种以低点28.18和高点28.78进行交易。
关注Byline Bancorp Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
28.18 28.78
年范围
22.63 32.89
- 前一天收盘价
- 28.25
- 开盘价
- 28.18
- 卖价
- 28.55
- 买价
- 28.85
- 最低价
- 28.18
- 最高价
- 28.78
- 交易量
- 68
- 日变化
- 1.06%
- 月变化
- -0.10%
- 6个月变化
- 9.26%
- 年变化
- 8.18%
